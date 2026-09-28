Путин: «Единая Россия» выстроит партнерские отношения с другими фракциями

27 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что победа «Единой России» на выборах в Госдуму говорит о сплочении людей вокруг Путина. «Поскольку абсолютное большинство получила партия «Единая Россия», а это партия, которая абсолютно разделяет идеологию Путина, то можно, конечно, это сравнивать и с заявлением таким, консолидацией граждан России вокруг президента и общей поддержкой его политики», – сказал Песков.