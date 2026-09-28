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Путин: «Единая Россия» выстроит партнерские отношения с другими фракциями

Филипп Иванов
Сергей Булкин / ТАСС
Сергей Булкин / ТАСС

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что «Единая Россия» выстроит партнерские отношения с другими фракциями в Госдуме. Об этом он заявил на встрече в Кремле с руководством политических партий, прошедших в Госдуму по результатам выборов, сообщает «РИА Новости».

«Уверен, «Единая Россия», как и прежде, выстроит товарищеское, партнерское взаимодействие с другими фракциями. И, по традиции, обеспечит эффективное и справедливое представительство всех политических сил в руководстве Думы и парламентских комитетов», – сказал Путин в ходе встречи.

Выборы депутатов Госдумы проходили с 18 по 20 сентября. 25 сентября ЦИК утвердила итоговое распределение мест в Госдуме IX созыва. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17.

Явка достигла почти 60%. Первое заседание Госдумы нового созыва состоится 30 сентября в 10:00.

27 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что победа «Единой России» на выборах в Госдуму говорит о сплочении людей вокруг Путина. «Поскольку абсолютное большинство получила партия «Единая Россия», а это партия, которая абсолютно разделяет идеологию Путина, то можно, конечно, это сравнивать и с заявлением таким, консолидацией граждан России вокруг президента и общей поддержкой его политики», – сказал Песков.

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