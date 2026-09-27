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Песков: победа «Единой России» говорит о консолидации вокруг Путина

Ася Султанова

Победа партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму говорит о сплочении людей вокруг президента России Владимира Путина. Об этом в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Поскольку абсолютное большинство получила партия «Единая Россия», а это партия, которая абсолютно разделяет идеологию Путина, то можно, конечно, это сравнивать и с заявлением таким, консолидации граждан России вокруг президента и общей поддержки его политики», – заявил Песков.

ЦИК России 25 сентября подвела итоги выборов в Госдуму. Историческое большинство – почти 78% мест – получила «Единая Россия» при рекордной за последние годы явке. По данным ЦИК, она составила 59,8% (67 448 094 избирателя). По итогам голосования партия получила 349 мест в Госдуме – 140 по федеральному списку и 209 в одномандатных округах. Это на 7,7% больше результата 2021 г., когда партии власти досталось 324 мандата (126 и 198 соответственно). Позже к фракции ЕР присоединились два самовыдвиженца, и ее численность выросла до 326 человек.

Результат «Единой России» по федеральному округу стал вторым в истории партии в Госдуме, подсчитали «Ведомости». На выборах-2026 он составил 58,21%. Наивысшего уровня поддержки – 64,3% голосов при явке 63,78% – партия власти добилась на выборах в нижнюю палату в 2007 г. Тогда список возглавлял Путин.

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