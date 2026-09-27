Песков: победа «Единой России» говорит о консолидации вокруг Путина

ЦИК России 25 сентября подвела итоги выборов в Госдуму. Историческое большинство – почти 78% мест – получила «Единая Россия» при рекордной за последние годы явке. По данным ЦИК, она составила 59,8% (67 448 094 избирателя). По итогам голосования партия получила 349 мест в Госдуме – 140 по федеральному списку и 209 в одномандатных округах. Это на 7,7% больше результата 2021 г., когда партии власти досталось 324 мандата (126 и 198 соответственно). Позже к фракции ЕР присоединились два самовыдвиженца, и ее численность выросла до 326 человек.