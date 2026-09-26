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Результат «Единой России» на выборах стал вторым в истории партии

Ася Султанова

Результат «Единой России» по федеральному округу стал вторым в истории партии в Госдуме, подсчитали «Ведомости», на выборах-2026 он составил 58,21%. Наивысшего уровня поддержки – 64,3% голосов при явке 63,78% – партия власти добилась на выборах в нижнюю палату в 2007 г. Тогда список возглавлял президент России Владимир Путин.

ЦИК России 25 сентября подвела итоги выборов в Госдуму. Историческое большинство – почти 78% мест – получила «Единая Россия» при рекордной за последние годы явке. По данным ЦИК, она составила 59,8% (67 448 094 избирателя). 

По итогам голосования партия получила 349 мест в Госдуме – 140 по федеральному списку и 209 в одномандатных округах. Это на 7,7% больше результата 2021 г., когда партии власти досталось 324 мандата (126 и 198 соответственно). Позже к фракции ЕР присоединились два самовыдвиженца, и ее численность выросла до 326 человек.

Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, по итогам выборов в Госдуму IX созыва депутатами стали 46 участников и ветеранов спецоперации. Большинство избранных – 41 человек – представляли «Единую Россию».

Глава ЦИК также отметила, что кампания 2026 г. была совсем не похожа на предыдущие, в том числе на выборы 2021 г., которые проходили в мирных условиях. По ее словам, на этот раз выборы шли на фоне беспрецедентных и разнообразных угроз. В голосовании за депутатов Госдумы впервые участвовали новые регионы, а ДЭГ вышло на новый уровень.

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