Результат «Единой России» на выборах стал вторым в истории партии

Глава ЦИК также отметила, что кампания 2026 г. была совсем не похожа на предыдущие, в том числе на выборы 2021 г., которые проходили в мирных условиях. По ее словам, на этот раз выборы шли на фоне беспрецедентных и разнообразных угроз. В голосовании за депутатов Госдумы впервые участвовали новые регионы, а ДЭГ вышло на новый уровень.