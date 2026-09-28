Путин: выборы подтвердили, что народ поддерживает участников спецоперации
Прошедшие выборы депутатов Госдумы показали, что россияне поддерживают бойцов спецоперации, заявил на встрече с руководителями политических партий президент России Владимир Путин.
«Народ поддержал героев, сражающихся за Россию, и выборы еще раз это подтвердили», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Он выразил уверенность в том, что участники спецоперации будут «так же преданно служить Отечеству».
28 сентября Путин также провел встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой, которая доложила ему об итогах выборов в Госдуму 2026 г. Во время встречи она отметила, что всего депутатами на выборах разных уровней были избраны 655 участников спецоперации. От «Единой России» было избрано 573 человека, от КПРФ – 14 человек, от ЛДПР – 11, от «Справедливой России» – 9, а от «Новых людей» – 5.
Памфилова также подчеркнула, что избирательные комиссии в зоне проведения спецоперации формировались в том числе из самих военнослужащих, а ЦИК старался организовать процесс таким образом, чтобы голосование не создавало дополнительной опасности.
Выборы в Госдуму прошли с 18 по 20 сентября. Явка составила 59,8%.