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Путин: выборы подтвердили, что народ поддерживает участников спецоперации

Анна Суслова
Сергей Булкин / ТАСС
Сергей Булкин / ТАСС

Прошедшие выборы депутатов Госдумы показали, что россияне поддерживают бойцов спецоперации, заявил на встрече с руководителями политических партий президент России Владимир Путин.

«Народ поддержал героев, сражающихся за Россию, и выборы еще раз это подтвердили», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Он выразил уверенность в том, что участники спецоперации будут «так же преданно служить Отечеству».

28 сентября Путин также провел встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой, которая доложила ему об итогах выборов в Госдуму 2026 г. Во время встречи она отметила, что всего депутатами на выборах разных уровней были избраны 655 участников спецоперации. От «Единой России» было избрано 573 человека, от КПРФ – 14 человек, от ЛДПР – 11, от «Справедливой России» – 9, а от «Новых людей» – 5.

Памфилова также подчеркнула, что избирательные комиссии в зоне проведения спецоперации формировались в том числе из самих военнослужащих, а ЦИК старался организовать процесс таким образом, чтобы голосование не создавало дополнительной опасности.

Выборы в Госдуму прошли с 18 по 20 сентября. Явка составила 59,8%.

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