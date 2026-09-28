Путин объяснил очереди на избирательных участках

По данным ЦИК, явка по России на выборах в Госдуму составила 59,8% – существенно больше, чем в 2021 г. (51,72%) и 2016 г. (47,88%), но все еще меньше, чем в 2011 г. (60,21%). В целом с 2012 г. в стране растет явка как на думских, так и на президентских выборах.