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Путин объяснил очереди на избирательных участках

Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что очереди на избирательных участках, которые он видел по телевизору, убедили его в том, что россияне – крепкие, мужественные и грамотные люди, которых не удастся запугать. Об этом глава государства сказал на встрече в Кремле с руководством политических партий, прошедших в Госдуму по результатам выборов.

«Когда посмотрел на экранах телевизоров очереди на избирательных участках, то еще раз убедился в том, что люди у нас крепкие, мужественные, грамотные, все прекрасно понимают, что происходит вокруг России. И стало понятно, что запугать таких людей не удастся», – сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).

Выборы депутатов Госдумы проходили с 18 по 20 сентября. 25 сентября ЦИК утвердил итоговое распределение мест в Госдуме IX созыва. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17.

По данным ЦИК, явка по России на выборах в Госдуму составила 59,8% – существенно больше, чем в 2021 г. (51,72%) и 2016 г. (47,88%), но все еще меньше, чем в 2011 г. (60,21%). В целом с 2012 г. в стране растет явка как на думских, так и на президентских выборах.

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