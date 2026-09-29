Испания, Португалия и Люксембург призвали установить цель по ВИЭ на 2040 год
Испания, Португалия и Люксембург призвали Евросоюз установить целевой показатель использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 2040 г. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо министров энергетики трех стран еврокомиссару по энергетике Дэну Йоргенсену.
Авторы обращения считают, что такая цель поможет ускорить развитие и интеграцию возобновляемой энергетики и снизить зависимость ЕС от импорта ископаемого топлива.
Министры также связали необходимость ускорения перехода на возобновляемые источники с геополитической неопределенностью и последствиями перебоев в судоходстве через Ормузский пролив. По их мнению, странам ЕС необходимо быстрее сокращать зависимость от импортируемого топлива.
Сейчас Евросоюз стремится к тому, чтобы к 2030 г. доля возобновляемой энергии в энергопотреблении достигла 42,5%. В Испании целевой показатель составляет 48%.
ЕС также разрабатывает долгосрочную энергетическую политику в рамках цели достичь климатической нейтральности к 2050 г. При этом страны блока используют разные подходы к энергетике: часть государств делает ставку на развитие атомной генерации, тогда как Испания выступает за сокращение ее роли. В Португалии и Люксембурге атомных реакторов нет.
17 сентября Европейское исполнительное агентство по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA) сообщило, что Еврокомиссия одобрила выделение 125,8 млн евро на реализацию трех трансграничных проектов в сфере возобновляемой энергетики. Финансирование выделено в рамках программы CEF Energy, общий грантовый бюджет которой на 2021–2027 гг. составляет 5,84 млрд евро. Два проекта связаны с модернизацией систем централизованного теплоснабжения на германо-польской границе, еще один предусматривает строительство наземного ветропарка рядом с границей Латвии и Литвы. Инициативы должны способствовать декарбонизации энергетики, укреплению энергетической интеграции стран ЕС и повышению устойчивости энергосистем.