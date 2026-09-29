Испания, Португалия и Люксембург призвали установить цель по ВИЭ на 2040 год

17 сентября Европейское исполнительное агентство по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA) сообщило, что Еврокомиссия одобрила выделение 125,8 млн евро на реализацию трех трансграничных проектов в сфере возобновляемой энергетики. Финансирование выделено в рамках программы CEF Energy, общий грантовый бюджет которой на 2021–2027 гг. составляет 5,84 млрд евро. Два проекта связаны с модернизацией систем централизованного теплоснабжения на германо-польской границе, еще один предусматривает строительство наземного ветропарка рядом с границей Латвии и Литвы. Инициативы должны способствовать декарбонизации энергетики, укреплению энергетической интеграции стран ЕС и повышению устойчивости энергосистем.