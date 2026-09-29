Песков: Кремль поможет избранным в Госдуму участникам спецоперации

Представитель Кремля отметил, что при работе с узкопрофессиональными темами участники спецоперации смогут рассчитывать на поддержку коллег. По его словам, депутаты будут оказывать им «необходимую консультативную помощь» для активного участия в законотворчестве. Кремль также продолжит участвовать в программах поддержки ветеранов. «Он и сейчас принимает самое активное участие в реализации самых различных программ помощи и поддержки наших героев и будет продолжать это делать», – заявил Песков.