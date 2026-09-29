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Песков: Кремль поможет избранным в Госдуму участникам спецоперации

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Избранным в Госдуму участникам и ветеранам спецоперации будут помогать осваивать экспертные вопросы и включаться в законотворческую работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о том, сможет ли опыт боевых действий сочетаться с профессиональной парламентской работой. По словам Пескова, новые депутаты «обладают железной волей и волей достигать поставленные цели». «Это ли не является залогом успешной работы?» – добавил он.

Представитель Кремля отметил, что при работе с узкопрофессиональными темами участники спецоперации смогут рассчитывать на поддержку коллег. По его словам, депутаты будут оказывать им «необходимую консультативную помощь» для активного участия в законотворчестве. Кремль также продолжит участвовать в программах поддержки ветеранов. «Он и сейчас принимает самое активное участие в реализации самых различных программ помощи и поддержки наших героев и будет продолжать это делать», – заявил Песков.

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