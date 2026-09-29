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Путин назначил Игоря Романченко новым послом России в Коста-Рике

Ксения Наумчик
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Романченко чрезвычайным и полномочным послом РФ в Коста-Рике. Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Другим указом глава государства освободил Юрия Беджаняна от обязанностей посла России в Коста-Рике. Романченко сменит его на этом посту.

Романченко родился в 1958 г. В 1979 г. окончил МГИМО МИД СССР, в 1992 г. – Дипломатическую академию МИД России. На дипломатической службе находится с 1979 г. Работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом.

В 2006–2009 гг. был начальником отдела в Латиноамериканском департаменте, в 2009–2014 гг. – советником-посланником посольства России в Аргентине. С сентября 2014 г. по июнь 2018 г. являлся заместителем директора Латиноамериканского департамента. С сентября 2018 г. по март 2026 г. – чрезвычайный и полномочный посол РФ в Перу.

Дипломат владеет испанским и английским языками. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса, присвоенный в феврале 2012 г.

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