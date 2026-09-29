Путин назначил Игоря Романченко новым послом России в Коста-Рике

В 2006–2009 гг. был начальником отдела в Латиноамериканском департаменте, в 2009–2014 гг. – советником-посланником посольства России в Аргентине. С сентября 2014 г. по июнь 2018 г. являлся заместителем директора Латиноамериканского департамента. С сентября 2018 г. по март 2026 г. – чрезвычайный и полномочный посол РФ в Перу.