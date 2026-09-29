Путин: навязывание сербам условий в обход Дейтонских соглашений неприемлемо

Дейтонские соглашения были заключены в 1995 г. при участии международного сообщества и положили конец войне в Боснии и Герцеговине, продолжавшейся с 1992 г. Документ определил устройство страны, в состав которой вошли Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская, а также отдельный округ Брчко.