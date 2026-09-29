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Путин: навязывание сербам условий в обход Дейтонских соглашений неприемлемо

Сергей Пахомов
Вячеслав Прокофьев \ РИА Новости
Вячеслав Прокофьев \ РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости навязывания сербам условий, которые противоречат Дейтонским соглашениям. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Саво Миничем и председателем правящей партии республики «Союз независимых социал-демократов» Милорадом Додиком.

«Навязывание сербам какой-то посторонней воли, тем более в нарушение принятых ранее международных договоренностей, мы считаем неприемлемым», – отметил российский лидер (цитата по «РИА Новости»).

Дейтонские соглашения были заключены в 1995 г. при участии международного сообщества и положили конец войне в Боснии и Герцеговине, продолжавшейся с 1992 г. Документ определил устройство страны, в состав которой вошли Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская, а также отдельный округ Брчко.

29 сентября президент РФ провел встречу с Додиком и Миничем в Кремле. В ходе мероприятия Путин отметил, что Россия оказывает поддержку Республике Сербской на многих международных площадках, например, в Совбезе ООН.

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