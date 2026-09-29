Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GAZP97,64+1,3%CNY Бирж.12,468-0,97%IMOEX2 262,75+0,38%RTSI844,28+0,35%RGBI111,23-0,41%RGBITR762,75-0,37%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп подписал указ о создании цифрового портала для госуслуг в США

Сергей Пахомов
The White House
The White House

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о создании цифрового портала госуслуг America.gov в США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

«Указ предписывает создание America.gov как единого цифрового входного портала федерального правительства», – говорится в публикации.

Пользователи America.gov смогут авторизовываться на портале, получать ответы на вопросы и оформлять необходимые запросы без перехода на сайты отдельных федеральных ведомств. Исключение составят налоговые декларации, а также сервисы военных и разведывательных структур.

В течение 90 дней власти США должны разработать порядок запуска сервиса. После этого федеральным ведомствам предстоит подключить к нему свои онлайн-сервисы и обеспечить защиту персональных данных пользователей.

В России цифровой портал «Госуслуги» появился еще в конце 2009 г. В 2016 г. он претерпел значительные изменения в интерфейсе, а 2021 г. в него встроили виртуального робота-помощника. Портал дает гражданам, организациям и индивидуальным предпринимателям доступ к государственным и муниципальным услугам в электронном виде.

24 сентября вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко сообщил, что портал «Госуслуги» за счет интеграции искусственного интеллекта (ИИ) может дойти до того, что будет угадывать потребности россиян, подстраиваясь под всех индивидуально.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте