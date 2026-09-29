Трамп подписал указ о создании цифрового портала для госуслуг в США

В России цифровой портал «Госуслуги» появился еще в конце 2009 г. В 2016 г. он претерпел значительные изменения в интерфейсе, а 2021 г. в него встроили виртуального робота-помощника. Портал дает гражданам, организациям и индивидуальным предпринимателям доступ к государственным и муниципальным услугам в электронном виде.