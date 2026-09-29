Трамп подписал указ о создании цифрового портала для госуслуг в США
Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о создании цифрового портала госуслуг America.gov в США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
«Указ предписывает создание America.gov как единого цифрового входного портала федерального правительства», – говорится в публикации.
Пользователи America.gov смогут авторизовываться на портале, получать ответы на вопросы и оформлять необходимые запросы без перехода на сайты отдельных федеральных ведомств. Исключение составят налоговые декларации, а также сервисы военных и разведывательных структур.
В течение 90 дней власти США должны разработать порядок запуска сервиса. После этого федеральным ведомствам предстоит подключить к нему свои онлайн-сервисы и обеспечить защиту персональных данных пользователей.
В России цифровой портал «Госуслуги» появился еще в конце 2009 г. В 2016 г. он претерпел значительные изменения в интерфейсе, а 2021 г. в него встроили виртуального робота-помощника. Портал дает гражданам, организациям и индивидуальным предпринимателям доступ к государственным и муниципальным услугам в электронном виде.
24 сентября вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко сообщил, что портал «Госуслуги» за счет интеграции искусственного интеллекта (ИИ) может дойти до того, что будет угадывать потребности россиян, подстраиваясь под всех индивидуально.