США одобрили строительство первого малого модульного атомного реактора в стране
Комиссия по ядерному регулированию США выдала разрешение на строительство малого модульного атомного реактора на площадке Клинч-Ривер в штате Теннесси. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на комиссию.
Проект реализует управление долины Теннесси. На площадке планируется построить реактор мощностью 300 МВт, разработанный GE Vernova Hitachi. Его предполагается использовать для покрытия растущего спроса на электроэнергию в регионе.
Для загрузки ядерного топлива и начала его эксплуатации потребуется получить отдельную лицензию комиссии по ядерному регулированию.
16 февраля Пентагон сообщил, что США готовятся к тестированию ядерного реактора нового поколения. По данным военного ведомства, теоретически атомный реактор мощностью 5 МВт может обеспечить электроэнергией около 5000 домов. В военных целях он мог бы обеспечить энергетическую безопасность на военной базе.