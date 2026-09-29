Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SVCB9,275-0,59%CNY Бирж.12,468-0,97%IMOEX2 263,08+0,39%RTSI844,41+0,37%RGBI111,23-0,41%RGBITR762,75-0,37%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США одобрили строительство первого малого модульного атомного реактора в стране

Сергей Пахомов
Unsplash
Unsplash

Комиссия по ядерному регулированию США выдала разрешение на строительство малого модульного атомного реактора на площадке Клинч-Ривер в штате Теннесси. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на комиссию.

Проект реализует управление долины Теннесси. На площадке планируется построить реактор мощностью 300 МВт, разработанный GE Vernova Hitachi. Его предполагается использовать для покрытия растущего спроса на электроэнергию в регионе.

Для загрузки ядерного топлива и начала его эксплуатации потребуется получить отдельную лицензию комиссии по ядерному регулированию.

16 февраля Пентагон сообщил, что США готовятся к тестированию ядерного реактора нового поколения. По данным военного ведомства, теоретически атомный реактор мощностью 5 МВт может обеспечить электроэнергией около 5000 домов. В военных целях он мог бы обеспечить энергетическую безопасность на военной базе. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её