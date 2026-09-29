США одобрили строительство первого малого модульного атомного реактора в стране

16 февраля Пентагон сообщил, что США готовятся к тестированию ядерного реактора нового поколения. По данным военного ведомства, теоретически атомный реактор мощностью 5 МВт может обеспечить электроэнергией около 5000 домов. В военных целях он мог бы обеспечить энергетическую безопасность на военной базе.