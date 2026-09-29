Мерц заявил о заинтересованности Германии в поставках казахстанской нефти

«Мы также хотим продолжить совместное обсуждение вопросов энергоснабжения. Мы крайне заинтересованы в получении из Казахстана, например, нефти – в качестве замены той нефти, которую мы больше не импортируем из России. Таким образом, мы стремимся к диверсификации наших цепочек поставок. И здесь Казахстан является важным элементом в этой, скажем так, региональной части мира», – сказал он (цитата по ТАСС).