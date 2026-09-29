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Мерц заявил о заинтересованности Германии в поставках казахстанской нефти

Анна Суслова
ТАСС
ТАСС

Германия заинтересована в поставках казахстанской нефти взамен и стремится развивать экономические отношения с Астаной, заявил на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Мы также хотим продолжить совместное обсуждение вопросов энергоснабжения. Мы крайне заинтересованы в получении из Казахстана, например, нефти – в качестве замены той нефти, которую мы больше не импортируем из России. Таким образом, мы стремимся к диверсификации наших цепочек поставок. И здесь Казахстан является важным элементом в этой, скажем так, региональной части мира», – сказал он (цитата по ТАСС).

Мерц добавил, что Казахстан является важным торговым партнером ФРГ на территории Центральной Азии, и отметил, что он приветствует совместную дорожную карту стран на 2026-2028 гг. По его словам, она поможет Германии и Казахстану развивать сотрудничество в сфере промышленности, технологий и сырья. Также канцлер Германии уточнил, что стороны стремятся расширять Срединный коридор и планируют осуществлять совместный анализ цепочек поставок.

Мерц также заявил, что Германия заинтересована в развитии отношений с другими странами Центральной Азии. Токаев и Мерц обсудили возрождение дипломатического формата «C5+1». В рамках платформы может быть возобновлен диалог между пятью государствами Центральной Азии – Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном – и Германией.

В апреле вице-премьер России Александр Новак заявил, что казахстанская нефть, которую раньше качали в Германию по нефтепроводу «Дружба», пойдет по другим направлениям с 1 мая. Причиной такого решения стали «технические возможности».

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