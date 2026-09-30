США планируют создать комитет по регулированию искусственного интеллекта

Трамп добавил, что центры обработки данных являются «очень позитивным явлением». Американский лидер также подчеркнул, что лидеры технологической отрасли хотели бы «видеть безопасные и счастливые сообщества, и они собираются сделать эти сообщества очень и очень счастливыми». «В противном случае им придется переезжать за границу или в другие места», – заключил Трамп.