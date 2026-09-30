США планируют создать комитет по регулированию искусственного интеллекта
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает вопрос о создании комитета из 10 человек, который будет регулировать сферу искусственного интеллекта (ИИ), сообщил телеканал CNBC.
Также Трамп сообщил, что он подписал с лидерами технологической отрасли «морально обязывающий» документ об ИИ.
Трамп добавил, что центры обработки данных являются «очень позитивным явлением». Американский лидер также подчеркнул, что лидеры технологической отрасли хотели бы «видеть безопасные и счастливые сообщества, и они собираются сделать эти сообщества очень и очень счастливыми». «В противном случае им придется переезжать за границу или в другие места», – заключил Трамп.
12 сентября глава разработчика чат-бота Claude ИИ-компании Anthropic Дарио Амодеи заявил, что необходимо замедлить развитие ИИ из соображений безопасности. Как отметил глава разработчика, если не остановить существующую динамику развития технологий ИИ, то она может «опередить нашу способность понимать и контролировать эти системы, поэтому ее следует развивать очень осторожно, если вообще развивать».
25 сентября соучредитель Microsoft Билл Гейтс призвал законодателей регулировать разработку ИИ. Он отметил, что данные технологии обладают необходимой мощью для того, чтобы стать причиной гибели миллиардов человек.