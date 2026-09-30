Трамп назвал Ким Чен Ына своим другом
Президент США Дональд Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына другом и заявил, что эта симпатия взаимна. Его слова передает информационное агентство Yonhap.
«Так вышло, что он мой друг – Ким Чен Ын. Он мой друг. Ему нравится Трамп. Многие другие люди ему не нравятся. Я, пожалуй, единственный человек во всем мире, который ему симпатичен, и он мне тоже нравится», – сказал он.
На вопрос журналистов о том, почему Северная Корея может обладать ядерным оружием, а Иран нет, Трамп ответил: «Пока я тут, он будет вести себя хорошо. Знаете почему? Он меня уважает, и я ему нравлюсь».
В конце августа газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Трамп поручил своим помощникам проработать возможность встречи с Ким Чен Ыном на полях саммита АТЭС в Китае. Саммит должен состояться в ноябре. WSJ отмечает, что планирующиеся переговоры могут быть способом возобновления диалога с Пхеньяном и попыткой убедить Северную Корею отказаться от ядерной программы.