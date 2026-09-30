Трамп назвал Ким Чен Ына своим другом

«Так вышло, что он мой друг – Ким Чен Ын. Он мой друг. Ему нравится Трамп. Многие другие люди ему не нравятся. Я, пожалуй, единственный человек во всем мире, который ему симпатичен, и он мне тоже нравится», – сказал он.