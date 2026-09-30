Гринспан лидирует в предварительном голосовании на пост генсека ООН
Экс-вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан сохраняет лидерство по итогам четвертого предварительного голосования в Совбезе ООН на пост генерального секретаря. Ее поддержали 10 членов СБ, трое выступили против и двое воздержались, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
После Гринспан идут бывший министр иностранных дел Гайаны Кэролин Родригес-Биркетт и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. У обоих по восемь голосов поддержки, но у Гросси больше голосов против (семь против шести).
Голосование тайное, официальные результаты не публикуются. Всего на пост претендуют семь кандидатов. Гринспан ранее заявляла о готовности работать с Россией и достигать мира на Украине.
Срок полномочий нынешнего генсека Антониу Гутерреша истекает 31 декабря 2026 г. 27 сентября министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва рассчитывает на то, что новый генсекретарь будет представлять интересы всего человечества, а не только «золотого миллиарда». По его словам, будущий генсек должен соответствовать закрепленным в Уставе ООН критериям, включая беспристрастность и непредвзятость, а также выполнять функции главного административного лица организации.