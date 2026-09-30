Гринспан лидирует в предварительном голосовании на пост генсека ООН

Срок полномочий нынешнего генсека Антониу Гутерреша истекает 31 декабря 2026 г. 27 сентября министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва рассчитывает на то, что новый генсекретарь будет представлять интересы всего человечества, а не только «золотого миллиарда». По его словам, будущий генсек должен соответствовать закрепленным в Уставе ООН критериям, включая беспристрастность и непредвзятость, а также выполнять функции главного административного лица организации.