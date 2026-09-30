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Трамп одобрил привлечение аудиторов для оценки безопасности ИИ-систем

Инна Шульгина

Президент США Дональд Трамп одобрил привлечение сторонних аудиторов для оценки безопасности систем искусственного интеллекта (ИИ) в рамках соглашения с лидерами Кремниевой долины. Оно направлено на обход новых правительственных правил в ответ на растущую обеспокоенность рисками, связанными с ИИ, пишет Bloomberg.

Соглашение было подписано 29 сентября на обеде в Белом доме с участием около 20 ведущих представителей технологической отрасли. В документе компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, обязались регулярно проводить встречи для выработки лучших отраслевых практик. Документ не действителен юридически, но, по словам Трампа, «имеет моральную силу».

«Это почти что конституция в каком-то смысле. Самые влиятельные люди в мире подписали этот документ, и я подписал его как президент, и это действительно своего рода защита», – сказал американский лидер.

Документ, в частности, подписали гендиректор Anthropic Дарио Амодеи, глава Nvidia Дженсен Хуанг и основатель SpaceXAI Илон Маск.

По данным CNBC, Трамп также заявил, что его администрация рассматривает вопрос о создании комитета из 10 человек, который будет регулировать сферу ИИ.

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