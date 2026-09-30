Самолет Flydubai подал сигнал о возможном захвате по пути в Тель-Авив

Самолет Flydubai подал сигнал о возможном захвате по пути в Тель-АвивСудно было развернуто над Саудовской Аравией, на борту 180 человек
Самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив перестал отображаться на сервисах для отслеживания полетов. Перед этим он передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна. Об этом сообщил The Times of Israel.
По данным сервисов, самолет развернулся над Саудовской Аравией. Сначала экипаж передал код транспондера 7700, который является международным сигналом общей чрезвычайной ситуации. Спустя некоторое время был передан код 7500, означающий возможный захват самолета или незаконное вмешательство.
Источники издания в сфере безопасности сообщили, что ВВС Израиля подняли истребители и направили их в сторону пассажирского самолета. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац страны проводят экстренные консультации.
По имеющимся данным, на борту самолетов находятся около 180 пассажиров.
Израильский журналист Амит Сигаль в соцсети Х сообщил, что самолет вновь появился на сервисах для отслеживания полетов. Предварительно, во время полетов подрались два пилота. По его словам, борт приземлился в Саудовской Аравии.