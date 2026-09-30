Володина переизбрали на пост председателя ГосдумыЕго поддержали 406 депутатов из 442 присутствовавших
Вячеслава Володина переизбрали на пост председателя Госдумы в ходе первого заседания девятого созыва. Об этом сообщил корреспондент «Ведомостей». В ходе голосования Володин набрал 90,2%, за него проголосовали 406 депутатов. Всего в голосовании приняли участие 442 человека, что составляет 98.2% от списочного состава.
Председатель Госдумы поблагодарил граждан, которые приняли активное участие в выборах. По его словам, россияне поддержали своего депутата, несмотря на угрозы. Кроме того, он отметил, что граждане выразили солидарность с курсом президента РФ Владимира Путина, внеся вклад в победу страны.
Кроме того, Володин поблагодарил председателя ЦИК Эллу Памфилову и всех, кто с риском для жизни организовывал выборы. Он подчеркнул, что депутаты в долгу перед теми, кто решал эту государственную задачу.
Также в ходе заседания первыми вице-спикерами избрали Ивана Мельникова (КПРФ) и Ирину Яровую («Единая Россия»). Заместителями председателя избрали Викторию Абрамченко («Единой России»), Александра Бабакова («Справедливой России»), Владимира Васильева («Единая Россия»), Марию Воропаеву (ЛДПР), Алексея Гордеева («Единая Россия»), Владислава Даванкова («Новые люди»), Александра Жукова («Единая Россия»), Анну Кузнецову («Единая Россия») и Виталия Савельева («Единая Россия»).
30 сентября Государственная дума начала первое пленарное заседание девятого созыва. Его открыл депутат от «Единой России» Юрий Петров по договоренности между старейшими парламентариями нового созыва. Петров поблагодарил за доверие Владимира Ресина, Валентину Терешкову и Геннадия Зюганова, к которым он обратился с вопросом об открытии заседания и получил утвердительный ответ.
В этот же день фракция «Единая Россия» выдвинула Володина на пост председателя Госдумы. Его кандидатуру фракция поддержала единогласно. Секретарь генсовета партии Владимир Якушев отметил, что Володин обладает богатым опытом работы на этом ответственной должности.