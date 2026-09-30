Госдума открыла первое пленарное заседание девятого созыва

Его открыл депутат от «Единой России» Юрий Петров по договоренности между старейшими парламентариями нового созыва. Петров поблагодарил за доверие Владимира Ресина, Валентину Терешкову и Геннадия Зюганова, к которым он обратился с вопросом об открытии заседания и получил утвердительный ответ. Он также отметил депутатов, работавших во всех созывах Госдумы и участвовавших в формировании правовой системы страны, – Николая Харитонова, Анатолия Грешневикова и Зюганова.