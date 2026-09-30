Госдума открыла первое пленарное заседание девятого созыва
Государственная дума в среду начала первое пленарное заседание девятого созыва.
Его открыл депутат от «Единой России» Юрий Петров по договоренности между старейшими парламентариями нового созыва. Петров поблагодарил за доверие Владимира Ресина, Валентину Терешкову и Геннадия Зюганова, к которым он обратился с вопросом об открытии заседания и получил утвердительный ответ. Он также отметил депутатов, работавших во всех созывах Госдумы и участвовавших в формировании правовой системы страны, – Николая Харитонова, Анатолия Грешневикова и Зюганова.
После открытия заседания ожидаются выступления представителей партий, федеральные списки кандидатов которых были допущены к распределению депутатских мандатов.
На первом заседании депутаты рассмотрят вопросы регистрации фракций, избрания председателя Госдумы и его заместителей, формирования комитетов и избрания их председателей, а также создания парламентских комиссий.
29 сентября секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы девятого созыва поддерживают все представленные в палате партии. По словам Якушева, опыт Володина позволяет ему обеспечивать слаженную работу палаты в сложных условиях. Он также отметил работу спикера во время пандемии и спецоперации и его следование курсу президента.
24 сентября «Единая Россия» выдвинула Володина кандидатом на должность председателя Госдумы IX созыва. Предложение внес председатель партии Дмитрий Медведев. На выборах 18–20 сентября Володин победил в Саратовском одномандатном округе № 164 с результатом 83,87%. Президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» выдвинуть Володина на пост спикера.
Выборы депутатов Госдумы проходили с 18 по 20 сентября. 25 сентября ЦИК утвердила итоговое распределение мест в Госдуме IX созыва. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Явка достигла 59,8%.