Якушев заявил о поддержке кандидатуры Володина всеми партиями Госдумы

«Это консолидированная позиция всех партий, которые представлены в Госдуме», – подчеркнул он. По словам Якушева, опыт Володина позволяет ему обеспечивать слаженную работу палаты в сложных условиях. Он также отметил работу спикера во время пандемии и спецоперации и его следование курсу президента.