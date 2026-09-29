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Главная / Политика /

Якушев заявил о поддержке кандидатуры Володина всеми партиями Госдумы

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы IX созыва поддерживают все представленные в нижней палате партии, заявил 29 сентября секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев на организационном собрании фракции.

«Это консолидированная позиция всех партий, которые представлены в Госдуме», – подчеркнул он. По словам Якушева, опыт Володина позволяет ему обеспечивать слаженную работу палаты в сложных условиях. Он также отметил работу спикера во время пандемии и спецоперации и его следование курсу президента.

24 сентября «Единая Россия» выдвинула Володина кандидатом на должность председателя Госдумы IX созыва. Предложение внес председатель партии Дмитрий Медведев. На выборах 18–20 сентября Володин победил в Саратовском одномандатном округе № 164 с результатом 83,87%.

Президент Владимир Путин назначил первое заседание Госдумы нового созыва на 30 сентября. На нем депутатам предстоит избрать председателя нижней палаты и его заместителей, а также определить руководство комитетов. «Единая Россия» получила 349 из 450 депутатских мандатов.

Путин поддержал предложение «Единой России» выдвинуть Володина на пост спикера. Президент отметил, что в предыдущем созыве Володин выстроил работу Госдумы «по-партнерски», а атмосфера в палате была деловой и принципиальной.

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