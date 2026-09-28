Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
AFLT32-1,63%CNY Бирж.12,59+0,64%IMOEX2 246,3-1,21%RTSI838,35-1,29%RGBI111,53-0,62%RGBITR764,5-0,51%
Главная / Политика /

Путин поддержал кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы

Филипп Иванов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» по кандидатуре Вячеслава Володина на должность председателя Государственной думы следующего созыва. Об этом он заявил на встрече с руководством политических партий в Кремле.

«Вячеслав Викторович выстроил работу в предыдущем составе Госдумы должным образом, в общем, по-партнерски. Атмосфера была и принципиальная, и деловая», – сказал Путин.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил президенту, как партия приняла решение поддержать Володина. «Я знаю вашу позицию, по этому вопросу мы советовались. И по итогам нашего разговора в рамках проведенного совместного заседания бюро высшего совета и генерального совета партия приняла решение поддержать Вячеслава Викторовича Володина на должность председателя Государственной думы», – сказал Медведев.

Читайте также:Итоги выборов в Госдуму в цифрах и графиках

Кроме того, Медведев напомнил, что в этом году партия отмечает 25-летний юбилей. «То, что партия получила кредит доверия на будущее, безусловно, очень дорогого стоит. И каждый член партии обязан отрабатывать его на своем рабочем месте», – подчеркнул председатель партии.

О том, что Путин поддержал переназначение Володина на должность спикера Госдумы, рассказал 25 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он объяснил такое решение тем, что под председательством Володина нижняя палата работает результативно. «На встречах с Володиным президент неоднократно давал свою оценку результативности работы нижней палаты парламента. В этой связи, конечно, вполне естественно, что президент поддержал и выдвинул его кандидатуру», – сказал Песков.

Выборы в Госдуму IX созыва прошли с 18 по 20 сентября. Явка составила 59,8%. По итогам голосования «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Еще одно место у «Родины» и четыре – у самовыдвиженцев.

Читайте также:Путин и Памфилова обсудили итоги выборов
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь