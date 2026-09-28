Путин поддержал кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы
Президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» по кандидатуре Вячеслава Володина на должность председателя Государственной думы следующего созыва. Об этом он заявил на встрече с руководством политических партий в Кремле.
«Вячеслав Викторович выстроил работу в предыдущем составе Госдумы должным образом, в общем, по-партнерски. Атмосфера была и принципиальная, и деловая», – сказал Путин.
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил президенту, как партия приняла решение поддержать Володина. «Я знаю вашу позицию, по этому вопросу мы советовались. И по итогам нашего разговора в рамках проведенного совместного заседания бюро высшего совета и генерального совета партия приняла решение поддержать Вячеслава Викторовича Володина на должность председателя Государственной думы», – сказал Медведев.
Кроме того, Медведев напомнил, что в этом году партия отмечает 25-летний юбилей. «То, что партия получила кредит доверия на будущее, безусловно, очень дорогого стоит. И каждый член партии обязан отрабатывать его на своем рабочем месте», – подчеркнул председатель партии.
О том, что Путин поддержал переназначение Володина на должность спикера Госдумы, рассказал 25 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он объяснил такое решение тем, что под председательством Володина нижняя палата работает результативно. «На встречах с Володиным президент неоднократно давал свою оценку результативности работы нижней палаты парламента. В этой связи, конечно, вполне естественно, что президент поддержал и выдвинул его кандидатуру», – сказал Песков.
Выборы в Госдуму IX созыва прошли с 18 по 20 сентября. Явка составила 59,8%. По итогам голосования «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Еще одно место у «Родины» и четыре – у самовыдвиженцев.