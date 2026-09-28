Путин поддержал кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы

О том, что Путин поддержал переназначение Володина на должность спикера Госдумы, рассказал 25 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он объяснил такое решение тем, что под председательством Володина нижняя палата работает результативно. «На встречах с Володиным президент неоднократно давал свою оценку результативности работы нижней палаты парламента. В этой связи, конечно, вполне естественно, что президент поддержал и выдвинул его кандидатуру», – сказал Песков.



Выборы в Госдуму IX созыва прошли с 18 по 20 сентября. Явка составила 59,8%. По итогам голосования «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Еще одно место у «Родины» и четыре – у самовыдвиженцев.