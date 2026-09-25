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Песков объяснил «Ведомостям», почему Путин поддержал переназначение Володина

Впервые в истории России спикер Госдумы идет на третий срок
Ксения Наумчик
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера новой Госдумы, поскольку под его руководством палата работает результативно, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На встречах с Володиным президент неоднократно давал свою оценку результативности работы нижней палаты парламента. В этой связи, конечно, вполне естественно, что президент поддержал и выдвинул его кандидатуру», – сказал Песков.

Он уточнил, что третье переизбрание Володина – это видение главы российского государства Владимира Путина. Песков уточнил, что в этом вопросе и нет никакой жесткой регламентации.

24 сентября председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Володина на должность председателя Госдумы. «Я обсуждал этот вопрос с главой нашего государства, с Владимиром Владимировичем Путиным. Владимир Владимирович полагает, что Вячеслав Володин может с успехом продолжить эту должность. Я поддерживаю это предложение, предлагаю выдвинуть Вячеслав Викторовича в этом качестве», – сказал Медведев. На должность первого заместителя председателя Госдумы предложена Ирина Яровая. В список заместителей вошли Владимир ВасильевАлександр ЖуковАнна КузнецоваВиктория Абрамченко, Алексей Гордеев и Виталий Савельев.

В 2016 г. Путин предложил избрать Володина спикером Госдумы, и «Единая Россия» поддержала его кандидатуру. В марте 2026 г. источники «Ведомостей» сообщали, что Владимир Васильев может перейти на должность вице-спикера в следующем созыве. В июле 2026 г. Володин был зарегистрирован кандидатом в депутаты по Саратовскому одномандатному округу № 164. На выборах, которые прошли 18–20 сентября, его поддержали 83,87% избирателей.

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