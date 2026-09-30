Госдума подготовилась к первому заседанию

Также он говорил о сомнениях в корректности результатов КПРФ в отдельных регионах. По словам Зюганова, итоги голосования в Дагестане и Ингушетии требуют дополнительной проверки. Он обсуждал этот вопрос на встрече глав парламентских фракций с президентом Владимиром Путиным. Глава государства согласился, что результаты выборов стоит изучить в рамках специально созданной комиссии.