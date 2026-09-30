Госдума подготовилась к первому заседанию

Госдума подготовилась к первому заседаниюПартии получили депутатские удостоверения и сформировали фракции
Центризбирком (ЦИК) за день до первого пленарного заседания Госдумы девятого созыва утвердил состав нижней палаты. Комиссия приняла отказы от мандатов, и партии создали свои фракции.
«Дума сформирована в данном случае в полном составе, вакантных мандатов не осталось. Мы надеемся, не скоро вернемся к рассмотрению повестки с таким вопросом», – сказал зампред ЦИК Николай Булаев. В Госдуму 30 сентября приглашены президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, говорил руководитель временной рабочей группы по подготовке первого заседания Виктор Пинский.
Как подвели итоги
Глава «Юнармии» Владислав Головин (его кандидатуру «Единая Россия» (ЕР) предложила на пост главы комитета по молодежной политике) после получения депутатского удостоверения заявил, что в Думу от партии прошло 50 участников спецоперации (большинство из них ранее не работали во власти). Одним из ключевых направлений он назвал молодежную политику, включая патриотическое воспитание и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.
Возглавляющие список ЕР министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и военкор Евгений Поддубный отказались от депутатских мандатов. Также в Госдуму не перейдут вице-премьер Юрий Трутнев, губернаторы Курской и Московской областей Александр Хинштейн и Андрей Воробьев и другие руководители регионов.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов перечислил приоритеты фракции: поддержка науки и образования, демографическая политика и регулирование миграции. «Задача архисложная и прежде всего потребует от нас как от депутатов принятия бюджета развития и бюджета победы», – сказал коммунист.
Также он говорил о сомнениях в корректности результатов КПРФ в отдельных регионах. По словам Зюганова, итоги голосования в Дагестане и Ингушетии требуют дополнительной проверки. Он обсуждал этот вопрос на встрече глав парламентских фракций с президентом Владимиром Путиным. Глава государства согласился, что результаты выборов стоит изучить в рамках специально созданной комиссии.
У коммунистов от мандатов отказались глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Орловской области Андрей Клычков, первый номер в группе по Московской области Николай Васильев. Их места передали Георгию Каменеву, Николаю Иванову и Борису Иванюженкову соответственно.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил значительное обновление фракции: из 24 депутатов 16 избраны в Госдуму впервые. Впервые, впрочем, ЛДПР шла в Госдуму при новом председателе.
Сардана Авксентьева («Новые люди»; НЛ) напомнила, что партия увеличила представительство в Госдуме. «Это и большая ответственность. Я думаю, что за количеством пойдет повышение эффективности нашей работы», – сказала она.
От «Справедливой России» выступил Сергей Кабышев. Госдума, по его словам, должна оставаться «пространством диалога доверия». «В России нет оппозиции, но у нее есть враги. Чтобы одолеть их, нужно слышать и учитывать разные позиции в парламенте», – заявил депутат.
Как распределятся комитеты
После заседания ЦИК ЕР и НЛ провели организационные собрания фракций в Госдуме. ЕР избрала Дмитрия Кобылкина руководителем фракции. Его первыми заместителями стали Вячеслав Макаров и Дмитрий Вяткин. Должности заместителей руководителя фракции партии займут Иван Квитка, Роман Любарский, Адальби Шхагошев, Александр Борисов, Виктор Селивёрстов. Заместители главы фракции по направлениям – Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Дмитрий Афанасьев, Денис Кравченко, Дарья Лантратова, Жанна Рябцева.
Единороссы претендуют на руководство 20 из 34 комитетов. В частности, Андрей Макаров может возглавить комитет по бюджету и налогам, Петр Толстой – по международным делам, Сергей Боярский – по информационной политике, информационным технологиям и связи, Ольга Казакова – по культуре, Евгений Москвичев – по транспорту. В новом созыве появится отдельный комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Его председателем ЕР предлагает сделать Александра Сидякина.
Комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству предлагается возглавить Павлу Крашенинникову, а новый комитет по уголовному и административному законодательству – Юрию Петрову.
НЛ сохранили руководство комитетами по малому и среднему предпринимательству (его предлагается возглавить Станиславу Дружинину) и по туризму (предложен Тимур Коноков), а также получают комитет по экологии. Его руководителем может стать бывшая вице-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Панова, соратница экс-главы комитета Кобылкина. Главой фракции НЛ переизбрали Алексея Нечаева. Его первым заместителем стал Владислав Даванков, еще одним заместителем – Авксентьева.
Кто получал «корочки» в ЦИК
КПРФ сохранила Геннадия Зюганова во главе фракции, первым заместителем стал Николай Коломейцев. Коммунисты снова выдвинули Ивана Мельникова на пост первого вице-спикера. Владимир Кашин претендует на аграрный комитет, Сергей Гаврилов – на комитет по вопросам собственности, Нина Останина – на комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, Николай Харитонов – на комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики, Леонид Калашников – на комитет по делам СНГ.
Фракцию ЛДПР вновь возглавил Леонид Слуцкий. Его заместителями стали Андрей Луговой и Мария Харченко. Партия предложила Марию Воропаеву на пост вице-спикера. В руководстве комитетов ЛДПР претендует на комитет по развитию гражданского общества, вопросы общественных и религиозных объединений, комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, комитет по охране здоровья.
Сергей Миронов снова стал главой фракции «Справедливая Россия». Партия может сохранить три председательских поста: Анатолий Аксаков – комитет по финансовому рынку, Валерий Гартунг – комитет по защите конкуренции, Сергей Кабышев – комитет по науке. Все трое сохранили депутатские мандаты.
Остальные определятся в ближайшее время.