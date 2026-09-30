ВЦИОМ назвал причины высокой явки на выборах в Госдуму

Он отметил, что высокая явка стала одной из ключевых особенностей выборов в 2026 г. и прервала тенденцию к снижению участия избирателей в голосовании за депутатов Госдумы. Одной из причин он назвал трехдневный формат, который используется с 2020 г. По его словам, за последние шесть лет партии научились эффективнее распределять своих сторонников по дням голосования и использовать разные его форматы.