ВЦИОМ назвал причины высокой явки на выборах в Госдуму
Директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров на круглом столе ЭИСИ «Эпилог: как выборы 2026 года охарактеризовали политическую систему России» пояснил причины высокой явки на прошедших выборах в Госдуму.
Он отметил, что высокая явка стала одной из ключевых особенностей выборов в 2026 г. и прервала тенденцию к снижению участия избирателей в голосовании за депутатов Госдумы. Одной из причин он назвал трехдневный формат, который используется с 2020 г. По его словам, за последние шесть лет партии научились эффективнее распределять своих сторонников по дням голосования и использовать разные его форматы.
«Партии, главные участники выборов, достаточно хорошо разобрались в этой схеме и в возможностях трехдневки и научились навигировать своих сторонников: кто-то в первый, кто-то в последний [день], кто-то в ДЭГ. Это фактор повышения явки, о котором невозможно не говорить», – сказал Федоров.
Вторым фактором глава Аналитического центра ВЦИОМ назвал распространение ДЭГ, которое в этом году применялось в 33 регионах. По его оценке, участники выборов стали активнее использовать этот механизм, а число опасений и спекуляций вокруг электронного голосования сократилось. В частности, Федоров отметил эффективное использование ДЭГ партией «Новые люди».
Еще одной причиной повышенной явки Федоров назвал голосование в новых регионах и субъектах, расположенных рядом с зоной боевых действий. По его словам, жители этих территорий воспринимали выборы в том числе как возможность продемонстрировать поддержку проводимого властями курса.
Четвертым фактором стало досрочное голосование, которое, по словам Федорова, впервые после длительного перерыва приобрело большой масштаб. Миллионы избирателей проголосовали заранее из-за вопросов безопасности, связанных с обстрелами и необходимостью защиты избирателей и членов комиссий.
Выборы депутатов Госдумы состоялись в России с 18 по 20 сентября. 25 сентября ЦИК утвердила итоговое распределение мест в Госдуме IX созыва. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Явка достигла 59,8%.