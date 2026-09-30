ВЦИОМ объяснил, как возраст и регион россиян влиял на их голос на выборах

Избирателей от 35 до 54 лет Федоров назвал «прагматиками». По его словам, значительная часть этой группы работает по найму и несет высокую семейную и экономическую нагрузку. «Здесь речь идет не о приверженности, не о какой-то самоидентификации, не об идеологических моментах, а о прагматике», – сказал он. По оценке Федорова, эта группа в большей степени сделала выбор в пользу «Единой России».