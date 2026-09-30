ВЦИОМ объяснил, как возраст и регион россиян влиял на их голос на выборах
Возраст избирателей и тип территории повлияли на особенности голосования на выборах в Госдуму в 2026 г. Об этом заявил директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров на круглом столе ЭИСИ «Эпилог: как выборы 2026 года охарактеризовали политическую систему России».
Федоров условно разделил избирателей на три возрастные группы. Молодежь от 18 до 34 лет он отнес к «цифровому поколению», которое обычно отличается высокой мобильностью и более низкой электоральной активностью. По его словам, на этих выборах молодые россияне голосовали активнее, чему способствовало дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Дополнительную роль, по оценке Федорова, сыграли «Новые люди», которые активно работали с молодежной повесткой.
Избирателей от 35 до 54 лет Федоров назвал «прагматиками». По его словам, значительная часть этой группы работает по найму и несет высокую семейную и экономическую нагрузку. «Здесь речь идет не о приверженности, не о какой-то самоидентификации, не об идеологических моментах, а о прагматике», – сказал он. По оценке Федорова, эта группа в большей степени сделала выбор в пользу «Единой России».
Среди избирателей старше 55 лет, которых Федоров назвал «традиционалистами», наблюдались наиболее высокая явка и поддержка курса президента. Он также отметил, что эта возрастная группа традиционно составляла значимую часть электоральной базы КПРФ, однако на выборах 2026 г. эта тенденция проявилась слабее, чем прежде.
Федоров также выделил четыре типа территорий с различными особенностями голосования. К первому он отнес мегаполисы во главе с Москвой, где сильные позиции получили «Единая Россия» и «Новые люди». Второй тип – средние промышленные города, где высокие результаты показали «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Рост поддержки партий в этих территориях Федоров связал в том числе с развитием промышленности, импортозамещением и курсом на технологический суверенитет.
К третьей группе он отнес аграрные территории Юга и Кавказа и национальные республики, для которых характерны высокая электоральная дисциплина, влияние региональных руководителей и местных традиций голосования. Отдельно Федоров выделил новые регионы, впервые участвовавшие в выборах Госдумы. По его оценке, там была зафиксирована сверхвысокая явка и высокая поддержка президента и правящей партии.