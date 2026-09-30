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Андрея Кутепова переизбрали сенатором от заксобрания Петербурга

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Законодательное собрание Санкт-Петербурга восьмого созыва наделило Андрея Кутепова полномочиями сенатора – представителя городского парламента в Совете Федерации. Решение принято на внеочередном заседании, передает корреспондент ТАСС.

Кандидатуру Кутепова поддержали 48 депутатов.

Он занимает пост председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, представителем заксобрания Петербурга в палате парламента является с 2016 г.

24 сентября президиум политсовета «Единой России» в Санкт-Петербурге выдвинул кандидатуру Александра Бельского на должность председателя заксобрания. На пост руководителя фракции «Единой России» предложена кандидатура Павла Крупника. Ранее глава петербургского избиркома Максим Мейксин сообщил, что в заксобрании «Единая Россия» получила 37 мандатов из 50. Из них 16 – по партийным спискам, 21 – по одномандатным округам.

По единому списку «Единой России» в парламент Северной столицы проходят кандидаты из «общегородской пятерки», которую возглавил спикер VII созыва Александр Бельский. В нее также вошли командир гвардейского Ленинградского полка Михаил Коган и Кутепов.

15 июня «Ведомости» писали, что после единого дня голосования 20 сентября могут смениться около 10 сенаторов от региональных парламентов. Кутепов упоминался в списке кандидатов на верхние позиции в общей части партийных списков ЕР на выборах в заксобрания.

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