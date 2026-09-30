Андрея Кутепова переизбрали сенатором от заксобрания Петербурга

24 сентября президиум политсовета «Единой России» в Санкт-Петербурге выдвинул кандидатуру Александра Бельского на должность председателя заксобрания. На пост руководителя фракции «Единой России» предложена кандидатура Павла Крупника. Ранее глава петербургского избиркома Максим Мейксин сообщил, что в заксобрании «Единая Россия» получила 37 мандатов из 50. Из них 16 – по партийным спискам, 21 – по одномандатным округам.