Около 10 сенаторов от заксобраний могут смениться по итогам выборов

Около 10 сенаторов от заксобраний могут смениться по итогам выборовЧасть из них уйдет в Госдуму, часть уступит место более молодым политикам
После единого дня голосования (ЕДГ-2026) 20 сентября могут смениться около 10 сенаторов от региональных парламентов, подсчитали «Ведомости». Часть действующих представителей заксобраний в Совете Федерации (СФ) не участвовали в праймериз «Единой России» (ЕР; 19 из 39, которым предстоят выборы, за исключением сенатора-коммуниста от Орловской области Василия Иконникова), но многие будут выдвинуты кандидатами на конференциях региональных отделений партии власти, минуя стадию предварительного голосования.
В частности, верхние позиции в общей части партийных списков ЕР на выборах в заксобрания, скорее всего, займут Игорь Зубарев (Карелия), Наталья Мельникова (Псковская обл.), Андрей Кутепов (Санкт-Петербург) и др. Сенатор от Кировской области глава комитета палаты по регламенту Вячеслав Тимченко сказал «Ведомостям», что региональное отделение ЕР выдвинет его кандидатуру в депутаты заксобрания на конференции 19 июня. Аналогичным образом, вероятно, будет выдвинут и сенатор от Томской области Владимир Кравченко, пояснил «Ведомостям» его представитель.
Могут покинуть СФ в сентябре Геннадий Ягубов (Ставропольский край), Александр Брыксин (Курская обл.), Роман Бойко (Еврейская автономная область) и Анастасия Жукова (Чукотка). Представитель Брыксина сказал «Ведомостям», что понимание относительно участия сенатора в выборах в Курскую областную думу появится через неделю. Представители остальных сенаторов не смогли ответить на вопрос «Ведомостей» о планах участия или неучастия в региональных избирательных кампаниях. Собеседник из окружения приморского сенатора Людмилы Талабаевой сказал «Ведомостям», что она не пойдет на выборы в заксобрание.
Собеседник на Чукотке сказал «Ведомостям», что, вероятно, новым представителем окружной думы в СФ станет нынешний ее спикер Леонид Николаев – он победил на праймериз ЕР. Второе место по итогам предварительного партийного голосования заняла депутат Госдумы Елена Евтюхова. В апреле в эфире радио «Пурга» она заявляла, что решила не избираться в девятый созыв нижней палаты парламента, чтобы продолжить работу в команде губернатора на Чукотке. На звонки «Ведомостей» Евтюхова не ответила. Еще один возможный претендент – участник специальной военной операции депутат совета Анадырского муниципального округа Александр Агапов (третий в списке ЕР по итогам праймериз).
Сенаторы от Липецкой и Омской областей Максим Кавджарадзе и Дмитрий Перминов в сентябре поменяют верхнюю палату на нижнюю: оба победили на праймериз ЕР по отбору кандидатов в депутаты Госдумы в своих регионах. Андрея Кислова от самарской губернской думы в СФ, скорее всего, заменит депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев, писали «Ведомости» 14 мая. Последний написал заявление о вступлении в ЕР и победил на праймериз, а Кислов в предварительном партийном голосовании не участвовал.
Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев победил на праймериз ЕР по отбору кандидатов в депутаты заксобрания Пермского края и, скорее всего, как писали «Ведомости» 8 мая, заменит в СФ одного из самых известных сенаторов – международника Алексея Пушкова. Последний на праймериз не заявлялся.
Наконец, бывший губернатор Красноярского края, представитель заксобрания региона в СФ Александр Усс, как и предполагали «Ведомости», 4 июня объявил об уходе из политики. Его место, вероятно, займет курирующий внутреннюю политику субъекта многолетний первый замгубернатора Красноярского края и руководитель администрации главы региона Сергей Пономаренко, писали «Ведомости» 8 июня.
Сенатор от Камчатки Валерий Пономарев участвовал в праймериз ЕР, но занял непроходное третье место по списку. Его представитель не стала комментировать «Ведомостям» дальнейшие планы.
До тех пор пока от СФ нет больших ожиданий, это сегодня скорее источник статуса (или иногда почетная пенсия), а не мощный центр принятия решений, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Ожидания изменения роли СФ происходят в течение 25 лет, но пока этого не случилось, все [ротация состава] остается скорее рутиной», – сказал он «Ведомостям». Ротация СФ не предполагает системных изменений в его работе, говорит политолог Константин Калачев.