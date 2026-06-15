Около 10 сенаторов от заксобраний могут смениться по итогам выборов

До тех пор пока от СФ нет больших ожиданий, это сегодня скорее источник статуса (или иногда почетная пенсия), а не мощный центр принятия решений, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Ожидания изменения роли СФ происходят в течение 25 лет, но пока этого не случилось, все [ротация состава] остается скорее рутиной», – сказал он «Ведомостям». Ротация СФ не предполагает системных изменений в его работе, говорит политолог Константин Калачев.