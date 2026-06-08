Куратор внутренней политики Красноярского края может сменить Усса в СФ

Чиновник занимает пост первого вице-губернатора с 2012 г., но и до этого около 10 лет на разных уровнях занимался вопросами внутренней политики в администрации края. Он «сильно засиделся», говорит еще один источник, близкий к региону. По его словам, Пономаренко уходит в СФ «из-за противоречий с губернатором». «Элиты сочтут это хорошим знаком. Губернатор наконец избавится от опеки», – заключил собеседник.