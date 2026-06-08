Куратор внутренней политики Красноярского края может сменить Усса в СФ

Куратор внутренней политики Красноярского края может сменить Усса в СФУход обоих из региона завершает эпоху для прежней властной элиты
Новым сенатором от заксобрания Красноярского края вместо уходящего из политики бывшего губернатора Александра Усса может стать курирующий внутреннюю политику субъекта многолетний первый замглавы региона и руководитель его администрации Сергей Пономаренко. Об этом «Ведомостям» сообщили два собеседника, близких к Красноярскому краю.
Для наделения полномочиями сенатора нужно сначала избраться в региональный парламент. Пономаренко, в последний момент заявившийся на праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты краевого заксобрания, занял первое место в Енисейском избирательном округе. За чиновника проголосовали 4556 выборщиков.
Пономаренко сам захотел стать сенатором и добился согласия на переезд в Совет Федерации (СФ) в федеральном центре, утверждают источники «Ведомостей». У первого вице-губернатора «очень усеченная роль при [нынешнем губернаторе Михаиле] Котюкове – скорее исполнителя, чем креатора», сказал собеседник, близкий к администрации края. Этим может объясняться желание Пономаренко переехать в Москву, добавил он.
Чиновник занимает пост первого вице-губернатора с 2012 г., но и до этого около 10 лет на разных уровнях занимался вопросами внутренней политики в администрации края. Он «сильно засиделся», говорит еще один источник, близкий к региону. По его словам, Пономаренко уходит в СФ «из-за противоречий с губернатором». «Элиты сочтут это хорошим знаком. Губернатор наконец избавится от опеки», – заключил собеседник.
«Считаю преждевременным комментировать планы в случае избрания, так как слишком много событий должно произойти [выдвижение кандидатом в депутаты, получение мандата и т. д.]», – заявил «Ведомостям» сам Пономаренко.
Усс 4 июня в своем Telegram-канале заявил, что решил не участвовать в праймериз и выборах, потому что «начатое когда-то нужно завершать». «До избрания нового состава депутатов остаюсь сенатором. Затем намерен продолжить работу в должности красноярца – именно ее я всегда считал для себя самой ответственной. Здесь важен не официальный статус, а прежде всего желание приносить пользу своему краю», – написал экс-губернатор.
Не идти на праймериз – решение самого Усса и он не обсуждал с руководством края, продолжать ли карьеру, подчеркнул источник «Ведомостей» в администрации региона. О том, что он может уйти из политики, «Ведомости» сообщали еще 24 апреля.
Усс был губернатором Красноярского края с 2017 по 2023 г., а до этого на протяжении почти 20 лет возглавлял заксобрание. С 2010 г. он президент Сибирского федерального университета.
Уход первого вице-губернатора в СФ, если он произойдет, завершит целую эпоху, как завершит ее и вероятная почетная отставка пока еще действующего сенатора Усса, отмечает политолог Ростислав Туровский. По его словам, Пономаренко решал вопросы внутренней политики при многих губернаторах, но Котюков (работает с 2023 г.) стремится создать новую и полностью лояльную команду.
«Можно ожидать, что во внутренней политике будут использоваться более жесткие административные методы, а борьба элитных групп допускаться не будет. Старым же элитам, в том числе сложившимся при поддержке Усса, будет нелегко сохранить остатки своего влияния», – предположил эксперт.
После сентябрьских выборов может поменяться и спикер заксобрания Красноярского края, писали ранее «Ведомости». Действующий глава регионального парламента Алексей Додатко в праймериз не участвовал. Зато в них одержали победу последний избранный мэр Красноярска Эдхам Акбулатов, работавший в конце 2010-х в правительстве края вместе с Котюковым (тот тогда возглавлял региональный минфин), и бывший директор красноярского представительства ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» Дмитрий Свиридов.
13 мая «Ведомости» писали, что последний может стать спикером. Этот пост Свиридов занимал в предыдущем созыве заксобрания. Сейчас он является вице-спикером легислатуры.