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Куратор внутренней политики Красноярского края может сменить Усса в СФ

Уход обоих из региона завершает эпоху для прежней властной элиты
Александр Тихонов
Илья Наймушин / РИА Новости
Илья Наймушин / РИА Новости

Новым сенатором от заксобрания Красноярского края вместо уходящего из политики бывшего губернатора Александра Усса может стать курирующий внутреннюю политику субъекта многолетний первый замглавы региона и руководитель его администрации Сергей Пономаренко. Об этом «Ведомостям» сообщили два собеседника, близких к Красноярскому краю.

Для наделения полномочиями сенатора нужно сначала избраться в региональный парламент. Пономаренко, в последний момент заявившийся на праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты краевого заксобрания, занял первое место в Енисейском избирательном округе. За чиновника проголосовали 4556 выборщиков.

Пономаренко сам захотел стать сенатором и добился согласия на переезд в Совет Федерации (СФ) в федеральном центре, утверждают источники «Ведомостей». У первого вице-губернатора «очень усеченная роль при [нынешнем губернаторе Михаиле] Котюкове – скорее исполнителя, чем креатора», сказал собеседник, близкий к администрации края. Этим может объясняться желание Пономаренко переехать в Москву, добавил он.

Чиновник занимает пост первого вице-губернатора с 2012 г., но и до этого около 10 лет на разных уровнях занимался вопросами внутренней политики в администрации края. Он «сильно засиделся», говорит еще один источник, близкий к региону. По его словам, Пономаренко уходит в СФ «из-за противоречий с губернатором». «Элиты сочтут это хорошим знаком. Губернатор наконец избавится от опеки», – заключил собеседник.

«Считаю преждевременным комментировать планы в случае избрания, так как слишком много событий должно произойти [выдвижение кандидатом в депутаты, получение мандата и т. д.]», – заявил «Ведомостям» сам Пономаренко.

Усс 4 июня в своем Telegram-канале заявил, что решил не участвовать в праймериз и выборах, потому что «начатое когда-то нужно завершать». «До избрания нового состава депутатов остаюсь сенатором. Затем намерен продолжить работу в должности красноярца – именно ее я всегда считал для себя самой ответственной. Здесь важен не официальный статус, а прежде всего желание приносить пользу своему краю», – написал экс-губернатор.

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Не идти на праймериз – решение самого Усса и он не обсуждал с руководством края, продолжать ли карьеру, подчеркнул источник «Ведомостей» в администрации региона. О том, что он может уйти из политики, «Ведомости» сообщали еще 24 апреля.

Усс был губернатором Красноярского края с 2017 по 2023 г., а до этого на протяжении почти 20 лет возглавлял заксобрание. С 2010 г. он президент Сибирского федерального университета.

Уход первого вице-губернатора в СФ, если он произойдет, завершит целую эпоху, как завершит ее и вероятная почетная отставка пока еще действующего сенатора Усса, отмечает политолог Ростислав Туровский. По его словам, Пономаренко решал вопросы внутренней политики при многих губернаторах, но Котюков (работает с 2023 г.) стремится создать новую и полностью лояльную команду.

«Можно ожидать, что во внутренней политике будут использоваться более жесткие административные методы, а борьба элитных групп допускаться не будет. Старым же элитам, в том числе сложившимся при поддержке Усса, будет нелегко сохранить остатки своего влияния», – предположил эксперт.

После сентябрьских выборов может поменяться и спикер заксобрания Красноярского края, писали ранее «Ведомости». Действующий глава регионального парламента Алексей Додатко в праймериз не участвовал. Зато в них одержали победу последний избранный мэр Красноярска Эдхам Акбулатов, работавший в конце 2010-х в правительстве края вместе с Котюковым (тот тогда возглавлял региональный минфин), и бывший директор красноярского представительства ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» Дмитрий Свиридов.

13 мая «Ведомости» писали, что последний может стать спикером. Этот пост Свиридов занимал в предыдущем созыве заксобрания. Сейчас он является вице-спикером легислатуры.

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