Из политики может уйти один из самых известных политиков Сибири

Из политики может уйти один из самых известных политиков СибириЭкс-губернатор Красноярского края Усс пока не заявился на праймериз ЕР
Сенатор от Красноярского края Александр Усс, срок полномочий которого заканчивается в сентябре, может уйти из политики, сообщили «Ведомостям» три собеседника: два близких к администрации президента (АП) и в регионе. Усс пока не подал заявку для участия в праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты заксобрания Красноярского края, обращает внимание один из собеседников «Ведомостей». Дело в том, что для продления полномочий сенатора (по крайней мере от законодательного собрания, которое он сейчас представляет), необходимо избраться в следующий созыв регионального парламента.
«Уссу надо просто попасть в список «Единой России» – не обязательно краевой, может в любой территориальный», – говорит источник в Красноярске. Финально краевая тройка формируется и без учета праймериз, заметил другой собеседник «Ведомостей». При этом не исключено, что Усс все же на эти выборы вовсе не пойдет. Вопрос сейчас в финальной стадии обсуждения, говорит один из источников «Ведомостей»: здесь важна позиция как региональных и федеральных властей, так и самого Усса. Он может решить, что пришло время «сосредоточиться на науке», передать эстафету новым политикам, заметил один из собеседников «Ведомостей».
У Усса – уникальная для современных российских политиков биография. Он стал из ученого чиновником и одновременно политиком, был членом Совета Федерации (СФ) в трех разных форматах этого института, почти 20 лет возглавлял парламент субъекта, участвовал в одной из самых конкурентных губернаторских кампаний в истории – и вышел во второй тур, но проиграл, а спустя 15 лет все же возглавил регион. Главой Красноярского края он был с сентября 2017 г. по 2023 г. (первый год в статусе и. о.), спикером заксобрания – с января 1998 г. по сентябрь 2017 г.
Усс пришел в политику из юриспруденции. В 1976 г. он с отличием окончил юридический факультет Красноярского государственного университета (КГУ) по специальности «правоведение», а в 1981 г. – аспирантуру Томского государственного университета, позже получил кандидатскую и докторскую степени. В 1980-х и начале 1990-х гг. Усс преподавал в КГУ, но все изменилось в 1993-м. Тогда он возглавил правовое управление администрации Красноярского края. Руководил регионом с 1993 г. Валерий Зубов (скончался в 2016 г.), тоже работавший в КГУ, доктор экономических наук и бывший декан профильного факультета вуза. В 1995–1997 гг. Усс работал заместителем Зубова, курируя правовые вопросы.
Параллельно строилась политическая карьера сенатора. В декабре 1993 г. он избрался в верхнюю палату (тогда депутаты Совета Федерации определялись на прямых выборах) по Эвенкийскому двухмандатному избирательному округу, получив 28% голосов избирателей. Одновременно с Уссом в СФ избрался и Зубов – законодательство это позволяло. Позже, в конце 1990-х, Усс снова стал сенатором – уже как председатель заксобрания, по должности. Тогда порядок формирования СФ изменился. А в третий раз политик попал в верхнюю палату в 2023 г., после ухода с поста губернатора – его делегировал парламент региона. В сенате Усс работал (и работает) при трех председателях – Владимире Шумейко, Егоре Строеве и Валентине Матвиенко. «Пропустил» только одного – Сергея Миронова.
В первый раз в СФ Усс попал в «бурный период авральной, где-то даже хаотичной работы и политической борьбы», говорил он «Ведомостям». «Показательно, что председатель палаты [Владимир Шумейко] был избран лишь с третьей попытки», – отмечал политик.
После изменения системы формирования верхней палаты в нее автоматически включались губернаторы и главы региональных парламентов. Они работали в СФ на непостоянной основе. «Политические тяжеловесы придавали палате особый авторитет. Но реально заниматься парламентскими темами, погружаться в них лично по понятным причинам они не могли. У каждого, как говорится, других забот хватало», – вспоминал Усс. Нынешний формат деятельности верхней палаты он называл оптимальным. «Он позволяет участвовать в нормотворчестве федерального уровня и в тоже время быть настоящей палатой регионов. <...> Увеличить субсидии, скорректировать программу модернизации инфраструктуры детского отдыха, отремонтировать конкретный дом культуры – такие вопросы нередко становятся предметом обсуждения», – считает сенатор.
Красноярский край – не только очень крупный, но и ресурсный регион. В нем представлены интересы крупных добывающих компаний. Избирательные кампании в Красноярске проходили ярко, конкурентно и с использованием больших финансовых возможностей. Выходцев из этого региона можно найти и в федеральных органах власти, и среди известных политтехнологов.
В 1998-м г., когда Усс уже был спикером заксобрания, Зубов проиграл выборы губернатора генералу и экс-кандидату в президенты РФ Александру Лебедю. Накануне первого тура, давая прогноз исхода красноярских выборов, премьер-министр Виктор Черномырдин незадолго до своей отставки назвал сибиряков «мудрым народом» и предположил, что они «не будут с парашюта прыгать», писал «Коммерсантъ». В итоге за Лебедя проголосовало 57,29% избирателей, за Зубова – 38,18%. На выборах за Лебедя в Красноярский край приезжал агитировать актер Ален Делон, а за Зубова – певица Алла Пугачева.
В апреле 2002 г. Лебедь погиб в авиакатастрофе вертолета Ми-8, и тогда на выборы губернатора пошел и Усс. Зубов к тому времени был депутатом Госдумы – председателем комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам. В выборах губернатора кроме Усса участвовали в том числе депутат Госдумы Сергей Глазьев (сейчас – государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии), мэр Красноярска Петр Пимашков, предприниматели Герман Стерлигов и Артем Тарасов, губернатор Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа Александр Хлопонин.
В первом туре победил Усс, получив 27,6% голосов, но во втором его обошел бывший генеральный директор «Норникеля» Александр Хлопонин, который и стал губернатором. В красноярских СМИ эту кампанию связывали с противостоянием «Норникеля» и «Русала». До 2017 г. Усс оставался председателем заксобрания.
В сентябре того года он использовал шанс стать главой сибирского региона – тогда с этой должности в отставку «по собственному желанию» ушел Виктор Толоконский, бывший губернатор Новосибирской области и полпред президента в Сибирском федеральном округе. В 2018 г. Усс победил на выборах с результатом 60,19% голосов.
Еще одно направление работы сенатора – Сибирский федеральный университет. В его состав вошел КГУ, где Усс когда-то учился и работал. С 2010 г. он президент этого вуза. Возможно, на работе в нем сенатор теперь и сосредоточится. «Как красноярец, выпускник этого университета и человек, стоявший у истоков создания СФУ, считаю своим долгом способствовать продвижению университета. Это важная, интересная и почетная миссия для меня», – говорил он при переизбрании на пост президента СФУ в 2025 г.
В СФ Усс занимает должность заместителя председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Также он возглавляет в СФ совет по вопросам развития Сибири.