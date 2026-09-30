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Кремль признателен Токаеву за его оценку работы Путина

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Кремль высоко ценит отношения с Казахстаном и признателен за положительную оценку работы президента РФ Владимира Путина, которую дал казахстанский лидер Касым‑Жомарт Токаев. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Личные отношения двух президентов близкие, конструктивные, доверительные, и это позволяет им обсуждать самые трудные проблемы международной повестки дня», – заявил представитель Кремля.

Он отметил, что высокий уровень доверия позволяет обсуждать в том числе и конфликт на Украине. По словам Пескова, Путин во время контактов с коллегой из Казахстана доводит до него последнюю информацию о ходе спецоперации.

30 сентября Токаев на пресс-конференции в Берлине сообщил, что считает российского лидера наиболее приемлемой фигурой для всего мира, в том числе для Европы. Президент Казахстана подчеркнул, что Путин обладает необходимыми качествами для того, чтобы управлять большим государством со сложной историей.

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