Кремль признателен Токаеву за его оценку работы Путина

30 сентября Токаев на пресс-конференции в Берлине сообщил, что считает российского лидера наиболее приемлемой фигурой для всего мира, в том числе для Европы. Президент Казахстана подчеркнул, что Путин обладает необходимыми качествами для того, чтобы управлять большим государством со сложной историей.