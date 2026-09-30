Хинштейн сообщил о задержании военного по делу о хищениях на фортификациях

11 августа суд Курска ужесточил приговор бывшему депутату областной думы и предпринимателю Максиму Васильеву. С учетом ранее назначенного наказания обвиняемый получил семь лет колонии по делу об отмывании средств при строительстве оборонительных сооружений в приграничье. В конце 2025 г. Васильева осудили за растрату при строительстве фортификационных сооружений в Глушковском районе Курской области на границе с Украиной.