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Хинштейн сообщил о задержании военного по делу о хищениях на фортификациях

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В Курской области задержали военнослужащего, который отвечал за приемку оборонительных сооружений при строительстве фортификаций в приграничных районах. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем канале в «Максе».

«Продолжает распутываться коррупционный клубок, связанный с хищением бюджетных средств при строительстве фортификаций в курском приграничье», – написал губенатор.

Хинштейн также отметил, что военнослужащий предварительно подписывал акты приемки оборонительных сооружений без проверки. В отношении него возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

11 августа суд Курска ужесточил приговор бывшему депутату областной думы и предпринимателю Максиму Васильеву. С учетом ранее назначенного наказания обвиняемый получил семь лет колонии по делу об отмывании средств при строительстве оборонительных сооружений в приграничье. В конце 2025 г. Васильева осудили за растрату при строительстве фортификационных сооружений в Глушковском районе Курской области на границе с Украиной.

В июле текущего года Следственный департамент МВД оценил ущерб по делу бывшего вице-губернатора Курской и Белгородской областей Владимира Базарова в 1,723 млрд руб. Наиболее тяжкий эпизод связан со строительством оборонительных линий: вместо предусмотренных нормативами железобетонных противотанковых заграждений («зубов дракона») закупались более дешевые изделия заниженных размеров.

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