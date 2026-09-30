Хинштейн сообщил о задержании военного по делу о хищениях на фортификациях
В Курской области задержали военнослужащего, который отвечал за приемку оборонительных сооружений при строительстве фортификаций в приграничных районах. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем канале в «Максе».
«Продолжает распутываться коррупционный клубок, связанный с хищением бюджетных средств при строительстве фортификаций в курском приграничье», – написал губенатор.
Хинштейн также отметил, что военнослужащий предварительно подписывал акты приемки оборонительных сооружений без проверки. В отношении него возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.
11 августа суд Курска ужесточил приговор бывшему депутату областной думы и предпринимателю Максиму Васильеву. С учетом ранее назначенного наказания обвиняемый получил семь лет колонии по делу об отмывании средств при строительстве оборонительных сооружений в приграничье. В конце 2025 г. Васильева осудили за растрату при строительстве фортификационных сооружений в Глушковском районе Курской области на границе с Украиной.
В июле текущего года Следственный департамент МВД оценил ущерб по делу бывшего вице-губернатора Курской и Белгородской областей Владимира Базарова в 1,723 млрд руб. Наиболее тяжкий эпизод связан со строительством оборонительных линий: вместо предусмотренных нормативами железобетонных противотанковых заграждений («зубов дракона») закупались более дешевые изделия заниженных размеров.