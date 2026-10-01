Бурдинский: около 120 000 призывников отправят на места службы в осенний период

Бурдинский добавил, что призывники начнут убывать к месту прохождения военной службы уже 10 октября. Он также напомнил об исключениях. Так, призывники со сборных пунктов, расположенных на Крайнем Севере, начнут оправляться к месту службы с 1 ноября по 31 декабря, а те, кто проживает в сельской местности и занят на посевных и уборочных работах, отправятся с 15 октября.