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Бурдинский: около 120 000 призывников отправят на места службы в осенний период

Анна Суслова

Порядка 120 000 призывников отправятся на места прохождения срочной службы в октябре-декабре 2026 г., заявил в интервью газете «Красная Звезда» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«В октябре-декабре для прохождения военной службы необходимо направить около 120 000 военнослужащих по призыву», – сказал он.

Бурдинский добавил, что призывники начнут убывать к месту прохождения военной службы уже 10 октября. Он также напомнил об исключениях. Так, призывники со сборных пунктов, расположенных на Крайнем Севере, начнут оправляться к месту службы с 1 ноября по 31 декабря, а те, кто проживает в сельской местности и занят на посевных и уборочных работах, отправятся с 15 октября.

Бурдинский отметил, что для реализации указа президента России Владимира Путина, который был подписан им в 2025 г., на военную службу необходимо призвать 261 000 человек. Для выполнения плана было сформировано более 2500 призывных комиссий, а к участию в медицинском освидетельствовании были привлечены 26 000 медицинских работников.

В конце декабря 2025 г. Путин подписал указ о первом круглогодичном призыве на военную службу. Согласно документу, призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Призыв осуществляется с 1 января по 31 декабря 2026 г.

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