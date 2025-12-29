Путин подписал указ о первом круглогодичном призыве в армию
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о первом круглогодичном призыве на военную службу. Соответствующий документ доступен на сайте опубликования нормативных актов.
Согласно указу, призыв граждан в возрасте от 18 до 30 лет на военную службу будет осуществляться с 1 января по 31 декабря 2026 г. Количество призывников составит 261 000 человек.
Документ обязывает правительство РФ, исполнительные органы субъектов и призывные комиссии обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом. Указ вступает в силу с 1 января 2026 г.
Законопроект о круглогодичном призыве был внесен 22 июля депутатами Госдумы Андреем Картаполовым и Андреем Красовым. В пояснительной записке сообщалось, что изменения позволят «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу». Отправка призывников к местам прохождения службы, как и раньше, будет идти в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.