Путин подписал указ о первом круглогодичном призыве в армию

Законопроект о круглогодичном призыве был внесен 22 июля депутатами Госдумы Андреем Картаполовым и Андреем Красовым. В пояснительной записке сообщалось, что изменения позволят «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу». Отправка призывников к местам прохождения службы, как и раньше, будет идти в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.