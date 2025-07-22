В Госдуму внесен законопроект о круглогодичном призыве в армию

Как объяснили авторы законопроекта, во время призыва граждане должны пройти медицинский осмотр, психологический отбор и явиться на заседание призывной комиссии. Кроме того, будущим военнослужащим необходимо в день отправки на место прохождения службы прийти в военкомат, находясь там до начала срока службы. В связи с этим депутаты предложили, чтобы призывники могли проходить все подготовительные процедуры в течение года, а весной и зимой – отправляться на место службы.