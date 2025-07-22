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В Госдуму внесен законопроект о круглогодичном призыве в армию

Ведомости

Депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Красов внесли в нижнюю палату законопроект, согласно которому вместо двух волн призыва граждан на срочную службу в год весной и осенью предлагается ввести круглогодичный процесс призыва. При этом сроки отправки молодых людей на места прохождения службы останутся теми же: с 1 апреля по 15 июля и 1 с октября по 31 декабря. Документ размещен в думской электронной базе.

Как объяснили авторы законопроекта, во время призыва граждане должны пройти медицинский осмотр, психологический отбор и явиться на заседание призывной комиссии. Кроме того, будущим военнослужащим необходимо в день отправки на место прохождения службы прийти в военкомат, находясь там до начала срока службы. В связи с этим депутаты предложили, чтобы призывники могли проходить все подготовительные процедуры в течение года, а весной и зимой – отправляться на место службы.

По мнению Картаполова и Красова, такие изменения позволят «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Закон может вступить в силу с 1 января 2026 г. Документ разработан в рамках исполнения указания президента России и направлен на совершенствование проведения мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу.

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