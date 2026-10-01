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Мишустин посетит Белоруссию с двухдневным рабочим визитом

Анна Суслова

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Белоруссию с рабочим визитом 1–2 октября, сообщается на сайте правительства РФ. Он примет участие в заседаниях совета министров Союзного государства и Евразийского межправительственного совета.

В рамках заседания совета министров Союзного государства стороны рассмотрят вопрос о ходе выполнения основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024–2026 гг. Кабмин указывает, что планируется одобрить действия положений договора на 2027–2029 гг., а также утвердить стратегию молодежной политики Союзного государства на период до 2036 г. Стороны также обсудят российско-белорусское сотрудничество в торгово-экономической, транспортной и гуманитарной сферах.

На заседании Евразийского межправительственного совета стороны рассмотрят перспективы  увеличения сотрудничества стран-членов ЕАЭС в сфере промышленности, энергетики, а также в сельском хозяйстве.

Мишустин также планирует посетить международную промышленную выставку «Иннопром. Беларусь», где выступит с речью на пленарной сессии.

29 августа лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Путин отметил, что торгово-экономическое сотрудничество стран развивается успешно. За первое полугодие 2026 г. рост товарооборота превысил 12,5%. Он добавил, что Россия и Белоруссия продолжат активную работу на международной арене и «укрепление Союзного государства».

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