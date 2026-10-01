Мишустин посетит Белоруссию с двухдневным рабочим визитом

В рамках заседания совета министров Союзного государства стороны рассмотрят вопрос о ходе выполнения основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024–2026 гг. Кабмин указывает, что планируется одобрить действия положений договора на 2027–2029 гг., а также утвердить стратегию молодежной политики Союзного государства на период до 2036 г. Стороны также обсудят российско-белорусское сотрудничество в торгово-экономической, транспортной и гуманитарной сферах.