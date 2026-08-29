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Главная / Политика /

«Укрепление Союзного государства»: о чем говорили Путин и Лукашенко

Политики встретились в Ново-Огарево
Ася Султанова
Kremlin.ru
Kremlin.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Главными темами переговоров стали развитие двусторонних отношений, стратегическое партнерство и союзничество, а также сотрудничество в рамках Союзного государства. «Ведомости» собрали главные заявления со встречи.

Как отметил Путин, главное направление – торгово-экономическое сотрудничество – успешно развивается, несмотря на все попытки извне как-то повлиять на это. Товарооборот за 2025 г. составил почти $52 млрд. За первое полугодие 2026 г. рост превысил 12,5%. Прямые инвестиции из России достигли $4,5 млрд. В Белоруссии работает 2500 предприятий с российским участием.

Путин подчеркнул, что взаимодействие ведется не только по традиционным направлениям, но и в сфере высоких технологий. Он отметил, что благодаря многолетним усилиям Лукашенко Белоруссия сохранила и приумножила советские наработки. Сейчас страны могут совместно двигаться вперед в таких областях, как микроэлектроника и другие.

Россия и Белоруссия продолжат активную работу на международной арене и «укрепление Союзного государства». Путин напомнил, что в ближайшее время планируется заседание совета министров Союзного государства. Президент России сообщил, что в поле внимания встречи также будут вопросы взаимодействия в ООН, СНГ и ШОС.

Лукашенко в свою очередь отметил, что товарооборот между Россией и Белоруссией значительно превысит показатели 2025 г. Большую долю в нем занимает электроника.

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Политика / Международные отношения

Президент Белоруссии рассказал, что накануне предметно говорил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным о кооперации в электронной сфере. Первый вице-премьер России Денис Мантуров со специалистами уже осматривал белорусские предприятия. Лукашенко заверил, что единое мнение правительств обеих стран – Белоруссия не останется без микроэлектроники, необходимые компетенции есть, а нужная форма сотрудничества будет найдена.

Белорусский лидер заверил, что все обязательства перед Россией исполняются – будь то поставки продовольствия, сельхозпродукции или топлива, а также по всем другим направлениям.

По словам Лукашенко, Беларуссия совместно с Россией будет преодолевать любые трудности. Он отметил, что уже не раз говорил об этом представителям российского бизнеса и региональных властей. По его словам, сегодняшняя встреча с Путиным посвящена подведению итогов, а не принятию новых решений.

Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом вечером 27 августа. 28 августа он встретился с Мишустиным.

Предыдущий рабочий визит Лукашенко в Россию состоялся 26 июня. В резиденции на Валдае он провел переговоры с Путиным в формате тет-а-тет. Главы государств обсуждали двустороннюю повестку, в том числе торгово-экономическое сотрудничество и реализацию союзных программ.

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