«Укрепление Союзного государства»: о чем говорили Путин и Лукашенко

По словам Лукашенко, Беларуссия совместно с Россией будет преодолевать любые трудности. Он отметил, что уже не раз говорил об этом представителям российского бизнеса и региональных властей. По его словам, сегодняшняя встреча с Путиным посвящена подведению итогов, а не принятию новых решений.