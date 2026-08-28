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Мишустин встретился с Лукашенко в Доме правительства

Ксения Наумчик

Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Глава российского правительства принимает белорусского лидера в Москве, встреча проходит в Доме правительства.

В ходе встречи Лукашенко заявил, что все намеченные российской и белорусской сторонами планы будут выполнены. «Мы выполняем свои обязательства и даже перевыполняем», – сказал он.

Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом вечером 27 августа. Как сообщали в пресс-службе белорусского президента, стороны намерены обсудить торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Белоруссии, а также реализацию совместных кооперационных проектов.

Лукашенко также проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным 29 августа. Переговоры запланированы на вторую половину дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российский и белорусский лидеры планируют обсудить ключевые направления двустороннего сотрудничества, вопросы региональной и международной повестки, а также обеспечение безопасности.

Прошлый рабочий визит Лукашенко в Россию состоялся 26–27 июня. Тогда президенты встретились в резиденции на Валдае и провели переговоры в формате тет-а-тет. По данным Кремля, стороны обсуждали двусторонние отношения и реализацию союзных программ.

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