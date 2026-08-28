Путин 29 августа проведет встречу с Лукашенко

Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом вечером 27 августа. Как сообщала пресс-служба белорусского лидера, на переговорах с Путиным планируется обсудить ключевые направления двустороннего сотрудничества, вопросы региональной и международной повестки, а также обеспечение безопасности.