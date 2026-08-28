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Путин 29 августа проведет встречу с Лукашенко

Елена Вострикова

Президент России Владимир Путин 29 августа проведет встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко. Переговоры запланированы на вторую половину дня, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Начало будет традиционно открытое для прессы», – сказал представитель Кремля.

Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом вечером 27 августа. Как сообщала пресс-служба белорусского лидера, на переговорах с Путиным планируется обсудить ключевые направления двустороннего сотрудничества, вопросы региональной и международной повестки, а также обеспечение безопасности.

В рамках визита также запланирована встреча Лукашенко с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Стороны намерены обсудить торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Белоруссии, а также реализацию совместных кооперационных проектов.

Предыдущий рабочий визит Лукашенко в Россию состоялся 26–27 июня. Тогда президенты встретились в резиденции на Валдае и провели переговоры в формате тет-а-тет. По данным Кремля, стороны обсуждали двусторонние отношения и реализацию союзных программ.

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