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Путин поздравил Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР

Инна Шульгина

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин заявил, что под руководством Си Китай демонстрирует «впечатляющие успехи в социально-экономической и научно-технической сферах, вносит весомый конструктивный вклад в решение важнейших вопросов региональной и глобальной повестки дня».

По словам российского лидера, отношения между Москвой и Пекином находятся на беспрецедентно высоком уровне. Планомерно реализуются крупные совместные проекты на разных направлениях, координируются усилия в международных делах в интересах более справедливого, многополярного миропорядка.

«Уверен, что наша встреча в ходе ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне будет результативной, послужит дальнейшему упрочению российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», – сказал Путин, пожелав Си здоровья и успехов, а народу Китая – процветания и счастья.

31 августа Путин и Си провели двустороннюю встречу в Бишкеке. Си заявил, что на фоне стремительных перемен нарастают факторы непредсказуемости, «но стремление народов стран нашей планеты к миру, развитию, сотрудничеству и обоюдному выигрышу остается неизменным». Двусторонние отношения между Россией и Китаем будут только укрепляться, отметил Си. Путин выразил соболезнования родным и близким погибших из-за селя, который сошел 26 августа в Тибетском автономной районе КНР – на границе Непала и Тибета.

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