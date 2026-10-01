Путин поздравил Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР

31 августа Путин и Си провели двустороннюю встречу в Бишкеке. Си заявил, что на фоне стремительных перемен нарастают факторы непредсказуемости, «но стремление народов стран нашей планеты к миру, развитию, сотрудничеству и обоюдному выигрышу остается неизменным». Двусторонние отношения между Россией и Китаем будут только укрепляться, отметил Си. Путин выразил соболезнования родным и близким погибших из-за селя, который сошел 26 августа в Тибетском автономной районе КНР – на границе Непала и Тибета.