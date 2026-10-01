Путин поздравил Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин заявил, что под руководством Си Китай демонстрирует «впечатляющие успехи в социально-экономической и научно-технической сферах, вносит весомый конструктивный вклад в решение важнейших вопросов региональной и глобальной повестки дня».
По словам российского лидера, отношения между Москвой и Пекином находятся на беспрецедентно высоком уровне. Планомерно реализуются крупные совместные проекты на разных направлениях, координируются усилия в международных делах в интересах более справедливого, многополярного миропорядка.
«Уверен, что наша встреча в ходе ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне будет результативной, послужит дальнейшему упрочению российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», – сказал Путин, пожелав Си здоровья и успехов, а народу Китая – процветания и счастья.
31 августа Путин и Си провели двустороннюю встречу в Бишкеке. Си заявил, что на фоне стремительных перемен нарастают факторы непредсказуемости, «но стремление народов стран нашей планеты к миру, развитию, сотрудничеству и обоюдному выигрышу остается неизменным». Двусторонние отношения между Россией и Китаем будут только укрепляться, отметил Си. Путин выразил соболезнования родным и близким погибших из-за селя, который сошел 26 августа в Тибетском автономной районе КНР – на границе Непала и Тибета.