О чем Владимир Путин и Си Цзиньпин говорили в Бишкеке

Одной из тем обсуждения на встрече стал безвизовый режим между Россией и КНР. Путин предложил перевести безвиз с Китаем на постоянную основу, если Пекин сочтет это полезным: «Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет жато возможным и полезным на постоянную основу». По его словам, турпоток между Россией и КНР за первые шесть месяцев 2026 г. вырос на 43% за счет безвизового режима.