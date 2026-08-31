О чем Владимир Путин и Си Цзиньпин говорили в Бишкеке

О чем Владимир Путин и Си Цзиньпин говорили в БишкекеГлавы государств приехали в Киргизию на саммит ШОС
Программа Владимира Путина в Бишкеке, куда президент России прибыл 31 августа для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), началась с двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
Си в протокольной части встречи заявил, что на фоне стремительных перемен нарастают факторы непредсказуемости, «но стремление народов стран нашей планеты к миру, развитию, сотрудничеству и обоюдному выигрышу остается неизменным». По его словам, ШОС несет важную миссию в поддержании стабильности и содействия развитию нашего региона. Двусторонние же отношения между Россией и Китаем будут только укрепляться, отметил Си: «И мы будем уверенными шагами двигаться вперед к более прекрасному будущему».
Путин на встрече выразил соболезнования родным и близким погибших из-за селя, который сошел 26 августа в Тибетском автономной районе КНР – на границе Непала и Тибета. Более 750 человек погибли, 3000 пропали без вести.
«Мы видимся за несколько часов до начала саммита Шанхайской организации сотрудничества, которая была создана 25 лет назад по инициативе именно Китая и России», – сказал президент России. По его словам, сейчас ШОС превратилась в полноценную международную организацию.
Затем Путин перешел к теме двусторонних отношений. В условиях сложной геополитической обстановки взаимоотношения между Россией и Китаем являются образцом межгосударственных отношений, в основе которых традиции дружбы, уважение, суверенитет, сказал он. По его словам, сотрудничество России и Китая успешно развивается по всем направлениям, крупные проекты реализуются в энергетике, промышленности, космосе, транспорте, логистике.
В середине августа был первый регулярный рейс китайского контейнеровоза по Северному морскому пути, растут взаимные поставки сельскохозяйственной продукции, создана совместная организация сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, перечислял Путин. На международной арене подходы России и Китая близки или полностью совпадают, сказал Путин.
Одной из тем обсуждения на встрече стал безвизовый режим между Россией и КНР. Путин предложил перевести безвиз с Китаем на постоянную основу, если Пекин сочтет это полезным: «Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет жато возможным и полезным на постоянную основу». По его словам, турпоток между Россией и КНР за первые шесть месяцев 2026 г. вырос на 43% за счет безвизового режима.
Китай ввел безвиз для россиян 15 сентября 2025 г. по итогам визита Владимира Путина в страну. Ответный безвиз для граждан Китая стартовал с 1 декабря 2025 г. В мае этого года Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 г., в июле указ о продлении безвиза на этот же срок подписал президент России.
С российской стороны в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и глава «Росатома» Алексей Лихачев.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал ВГТРК, что украинский кризис обсуждался «рефреном, по касательной». «Встреча [прошла] традиционно в очень конструктивной, дружественной атмосфере. И Си, и Путин доверяют друг другу и используют это взаимное доверие для того, чтобы затрагивать самое сложное. В основном говорили о двусторонних отношениях, обо всем объеме торгово-экономического взаимодействия, которое, конечно, нельзя обсуждать публично по понятным причинам. И кратко обменялись мнениями по основным вопросам международной повестки», – сказал он.
Нынешняя встреча Путина и Си – вторая за этот год. Он встречались 19–20 мая в Пекине, когда Владимир Путин приезжал в КНР с официальным визитом. В рамках Восточного экономического форума 2 сентября президент России проведет встречу с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном.