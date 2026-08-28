В Непале пропавшими числятся почти 1000 человек

26 августа в реку Бхоте-Коши в горной части Непала обрушился мощный поток воды. Вода пришла со стороны Тибета. Стихийное бедствие затронуло районы Расува, Дхадинг и Нувакот. Подъем уровня воды в реке привел к разрушениям на территории регионов. Власти объявили режим повышенной готовности в населенных пунктах ниже по течению. Причиной крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. По данным The Kathmandu Post, поисковики обнаружили тела 475 погибших.