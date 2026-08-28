В Непале пропавшими числятся почти 1000 человек
Почти 1000 человек остаются пропавшими без вести в результате мощного паводка в Непале, следует из данных Национального управления по снижению рисков и устранению последствий бедствий страны, передает ТАСС.
Согласно приведенной информации, 3253 человека были спасены. Неизвестной остается судьба 977 человек. Среди них 28 сотрудников полиции, 58 военнослужащих и 517 иностранных туристов.
В спасательной операции задействованы 13 295 человек.
26 августа в реку Бхоте-Коши в горной части Непала обрушился мощный поток воды. Вода пришла со стороны Тибета. Стихийное бедствие затронуло районы Расува, Дхадинг и Нувакот. Подъем уровня воды в реке привел к разрушениям на территории регионов. Власти объявили режим повышенной готовности в населенных пунктах ниже по течению. Причиной крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. По данным The Kathmandu Post, поисковики обнаружили тела 475 погибших.
На связь не выходят восемь российских туристов после наводнения в Непале. 27 августа совет по туризму Непала сообщил о спасении в зоне паводка 31 туриста, включая двоих россиян.