В Непале от наводнения спасли 31 иностранного туриста, среди них двое россиян

Причиной крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. По данным управления Непала по туризму, после наводнения пропавшими без вести ранее числились более 380 туристов, в том числе 291 иностранный гражданин. По данным телеканала Ratopati, в результате наводнения в Непале погибли не менее 157 человек.