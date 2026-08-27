В Непале от наводнения спасли 31 иностранного туриста, среди них двое россиян
В Непале после наводнения спасли 31 иностранного гражданина, среди которые двое россиян. Об этом следует из данных управления Непала по туризму.
В списке управления указаны граждане России, США, Италии, Южной Кореи, Индии, Болгарии и Швейцарии.
Гражданство еще восьми спасенных туристов пока не установлено.
26 августа в реку Бхоте-Коши в горной части Непала обрушился мощный поток воды. Вода пришла со стороны Тибета. Стихийное бедствие затронуло районы Расува, Дхадинг и Нувакот. Подъем уровня воды в реке привел к разрушениям на территории регионов. Власти объявили режим повышенной готовности в населенных пунктах ниже по течению.
Причиной крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. По данным управления Непала по туризму, после наводнения пропавшими без вести ранее числились более 380 туристов, в том числе 291 иностранный гражданин. По данным телеканала Ratopati, в результате наводнения в Непале погибли не менее 157 человек.
Тогда же советник-посланник посольства России в Непале Ринчен Ракшаев говорил, что по меньшей мере четыре гражданина России находились в зоне наводнения в Непале, связь с ними утрачена. Речь идет о районе паводка на реках Бхоте-Коши и Тришули.