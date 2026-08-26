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Четверо россиян пропали во время наводнения в Непале

Татьяна Мозолевская

По меньшей мере четыре гражданина России находились в зоне наводнения в Непале, связь с ними утрачена. Об этом ТАСС сообщил советник-посланник посольства России в Непале Ринчен Ракшаев.

По его словам, речь идет о районе паводка на реках Бхоте-Коши и Тришули.

«В зоне бедствия находилось по крайней мере четыре российских гражданина, с которыми сейчас утрачена связь», – сказал Ракшаев.

Наводнение в Непале произошло на реке Бхоте-Коси 26 августа. Вода пришла со стороны Тибета. Стихийное бедствие затронуло районы Расува, Дхадинг и Нувакот. Подъем уровня воды в реке привел к разрушениям на территории регионов.

По данным управления Непала по туризму, после наводнения пропавшими без вести числятся более 380 туристов, в том числе 291 иностранный гражданин. По последним данным, число погибших приблизилось к 100.

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