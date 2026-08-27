Путин выразил соболезнования в связи с наводнением в Тибете и Непале
Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования в связи с наводнением в Тибете и Непале председателю КНР Си Цзиньпину, а также руководству Непала – президенту Непала Раму Чандре Пауделу, премьер-министру страны Балендре Шаху. Обращения опубликовал Кремль.
Российский президент также передал слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял родных и близких в результате стихийного бедствия.
Сход селей произошел на границе Тибета с Непалом 26 августа. Вода пришла со стороны Тибета, стихийное бедствие затронуло районы Расува, Дхадинг, Нувакот. Подъем уровня воды в реке привел к масштабным разрушениям – на опубликованных в сети видео видно, как поток рушит жилые дома и сносит мосты. Сейчас известно о 332 погибших, сотни человек пропали без вести.
Пострадавшие районы являются туристическими, среди пропавших без вести много иностранцев. На связь не выходят восемь российских туристов после наводнения в Непале. 27 августа совет по туризму Непала сообщил о спасении в зоне паводка 31 туриста, включая двоих россиян.