Путин выразил соболезнования в связи с наводнением в Тибете и Непале

Сход селей произошел на границе Тибета с Непалом 26 августа. Вода пришла со стороны Тибета, стихийное бедствие затронуло районы Расува, Дхадинг, Нувакот. Подъем уровня воды в реке привел к масштабным разрушениям – на опубликованных в сети видео видно, как поток рушит жилые дома и сносит мосты. Сейчас известно о 332 погибших, сотни человек пропали без вести.