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Путин выразил соболезнования в связи с наводнением в Тибете и Непале

Максим Цуланов

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования в связи с наводнением в Тибете и Непале председателю КНР Си Цзиньпину, а также руководству Непала – президенту Непала Раму Чандре Пауделу, премьер-министру страны Балендре Шаху. Обращения опубликовал Кремль.

Российский президент также передал слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял родных и близких в результате стихийного бедствия.

Сход селей произошел на границе Тибета с Непалом 26 августа. Вода пришла со стороны Тибета, стихийное бедствие затронуло районы Расува, Дхадинг, Нувакот. Подъем уровня воды в реке привел к масштабным разрушениям – на опубликованных в сети видео видно, как поток рушит жилые дома и сносит мосты. Сейчас известно о 332 погибших, сотни человек пропали без вести.

Пострадавшие районы являются туристическими, среди пропавших без вести много иностранцев. На связь не выходят восемь российских туристов после наводнения в Непале. 27 августа совет по туризму Непала сообщил о спасении в зоне паводка 31 туриста, включая двоих россиян.

Разрушительное наводнение в Непале: кадры с места
В Непале 26 августа в результате внезапного паводка на реке Бхоте‑Коши, пришедшего со стороны Тибета, погибли по меньшей мере 95 человек, почти 400 пропали без вести. По данным СМИ, оползень из воды, камней и грязи смыл целые деревни, разрушив&nbsp;дома, дороги, мосты и электростанции.
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В Непале 26 августа в результате внезапного паводка на реке Бхоте‑Коши, пришедшего со стороны Тибета, погибли по меньшей мере 95 человек, почти 400 пропали без вести. По данным СМИ, оползень из воды, камней и грязи смыл целые деревни, разрушив дома, дороги, мосты и электростанции. / Niranjan Shrestha / AP