Число пропавших без вести россиян в Непале достигло восьми
На связь не выходят восемь российских туристов после наводнения в Непале. Об этом сообщил советник-посланник посольства РФ в республике Ринчен Ракшаев.
«Число российских туристов, которые не выходят на связь после наводнения в Непале, достигло восьми», – сказал он (цитата по ТАСС). Дипломат уточнил, что это люди «предположительно находились в зоне бедствия».
Наводнение в Непале произошло 26 августа на реке Бхоте-Коси. Вода пришла со стороны Тибета. Стихийное бедствие затронуло районы Расува, Дхадинг, Нувакот. Подъем уровня воды в реке привел к масштабным разрушениям на территории регионов. На опубликованных видео видно, как поток рушит жилые дома и сносит мосты.
Накануне сообщалось о четверых пропавших без вести российских туристах.