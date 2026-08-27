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Число пропавших без вести россиян в Непале достигло восьми

Максим Цуланов

На связь не выходят восемь российских туристов после наводнения в Непале. Об этом сообщил советник-посланник посольства РФ в республике Ринчен Ракшаев.

«Число российских туристов, которые не выходят на связь после наводнения в Непале, достигло восьми», – сказал он (цитата по ТАСС). Дипломат уточнил, что это люди «предположительно находились в зоне бедствия».

Наводнение в Непале произошло 26 августа на реке Бхоте-Коси. Вода пришла со стороны Тибета. Стихийное бедствие затронуло районы Расува, Дхадинг, Нувакот. Подъем уровня воды в реке привел к масштабным разрушениям на территории регионов. На опубликованных видео видно, как поток рушит жилые дома и сносит мосты.

Накануне сообщалось о четверых пропавших без вести российских туристах.

Разрушительное наводнение в Непале: кадры с места
В Непале 26 августа в результате внезапного паводка на реке Бхоте‑Коши, пришедшего со стороны Тибета, погибли по меньшей мере 95 человек, почти 400 пропали без вести. По данным СМИ, оползень из воды, камней и грязи смыл целые деревни, разрушив&nbsp;дома, дороги, мосты и электростанции.
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В Непале 26 августа в результате внезапного паводка на реке Бхоте‑Коши, пришедшего со стороны Тибета, погибли по меньшей мере 95 человек, почти 400 пропали без вести. По данным СМИ, оползень из воды, камней и грязи смыл целые деревни, разрушив дома, дороги, мосты и электростанции. / Niranjan Shrestha / AP

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