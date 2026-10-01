Хегсет позвал Маска на работу в подразделении военных исследований
Министр обороны США Пит Хегсет заявил о создании новых военных командований и проектов. Одним из них будут руководить миллиардер Илон Маск, основатель Anduril Industries Палмер Лаки и бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, пишет Bloomberg.
В своей речи перед американскими военными на базе Корпуса морской пехоты США в Куантико в Вирджинии Хегсет пояснил, что Маск, Лаки и Гингрич возглавят инициативу под названием «Проект Меридиан», которая «направлена на поиск, разработку и внедрение оружия и систем, которые понадобятся нашим детям и внукам при их жизни».
В этом же выступлении Хегсет заявил, что за время второго президентского срока Дональда Трампа был уволен примерно каждый пятый генерал армии США или адмирал ВМФ США. Таким образом, Трамп выполнил обещание изменить принципы работы Пентагона, которое ранее давал министру.