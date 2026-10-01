Хегсет позвал Маска на работу в подразделении военных исследований

В своей речи перед американскими военными на базе Корпуса морской пехоты США в Куантико в Вирджинии Хегсет пояснил, что Маск, Лаки и Гингрич возглавят инициативу под названием «Проект Меридиан», которая «направлена на поиск, разработку и внедрение оружия и систем, которые понадобятся нашим детям и внукам при их жизни».