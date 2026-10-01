Путин поздравил военных с Днем сухопутных войск
Президент России Владимир Путин поздравил с Днем сухопутных войск личный состав и ветеранов. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что страна гордится именами и подвигами героев, которые проявляли беспримерное мужество, самоотверженность и силу духа во все времена.
«Сегодня ратные, патриотические традиции предшественников, ветеранов служат достойным примером для нынешнего поколения военнослужащих сухопутных войск, помогают с честью решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции, на других стратегических направлениях», – подчеркнул Путин.
Президент выразил уверенность, что военные продолжат демонстрировать высокий уровень подготовки, верность присяге и долгу.
День Сухопутных войск ежегодно отмечается в России с 2006 г.