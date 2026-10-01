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Главная / Политика /

Путин поздравил военных с Днем сухопутных войск

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем сухопутных войск личный состав и ветеранов. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что страна гордится именами и подвигами героев, которые проявляли беспримерное мужество, самоотверженность и силу духа во все времена.

«Сегодня ратные, патриотические традиции предшественников, ветеранов служат достойным примером для нынешнего поколения военнослужащих сухопутных войск, помогают с честью решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции, на других стратегических направлениях», – подчеркнул Путин.

Президент выразил уверенность, что военные продолжат демонстрировать высокий уровень подготовки, верность присяге и долгу.

День Сухопутных войск ежегодно отмечается в России с 2006 г.

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