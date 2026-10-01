Число пострадавших от отравления на свадьбе в Азербайджане достигло 91 человека

20 июля сообщалось о массовом отравлении на базе отдыха в Ставропольском крае. Там пострадали 97 человек. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Следствие считает, что в июле 2026 г. в одном из гостиничных комплексов на водохранилище Волчьи Ворота возле села Новоселицкого были нарушены санитарно-эпидемиологические нормы при приготовлении кулинарной продукции. После этого посетители и сотрудники комплекса почувствовали ухудшение самочувствия.