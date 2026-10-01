Число пострадавших от отравления на свадьбе в Азербайджане достигло 91 человека
В Кюрдамирском районе Азербайджана 91 человека госпитализировали с подозрением на пищевое отравление после свадебного торжества. Об этом сообщили в объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями республики (TƏBİB), передает азербайджанское агентство АПА.
По данным объединения, пострадавших с подозрением на пищевое отравление доставили в Кюрдамирскую центральную районную больницу.
30 сентября агентство сообщило, что в Кюрдамире зафиксирован случай отравления. После свадебной церемонии, состоявшейся в Доме торжеств, 30 человек обратились в Кюрдамирскую центральную районную больницу. Состояние пострадавших оценивается как среднетяжелое. Позже стало известно о 50 пострадавших от отравления.
14 сентября стало известно, что более 30 человек отравились после посещения кафе в Казани. У 22 пострадавших нашли следы сальмонеллы. По информации ведомства, пострадавшие обратились в медучреждения в период с 12 по 13 сентября. Специалисты зарегистрировали 33 случая кишечной инфекции после употребления продукции «Nan Кебаб».
20 июля сообщалось о массовом отравлении на базе отдыха в Ставропольском крае. Там пострадали 97 человек. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Следствие считает, что в июле 2026 г. в одном из гостиничных комплексов на водохранилище Волчьи Ворота возле села Новоселицкого были нарушены санитарно-эпидемиологические нормы при приготовлении кулинарной продукции. После этого посетители и сотрудники комплекса почувствовали ухудшение самочувствия.