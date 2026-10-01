Россия и Таджикистан намерены увеличить торговлю в 2,5 раза

1 сентября президент России Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке. Путин отметил высокий уровень отношений между странами, которые находятся на уровне стратегического партнерства и союзничества. По его словам, товарооборот России и Таджикистана в прошлом году вырос на 25,1%, а в первом полугодии 2026 г. увеличился еще на 25%. Президент России сообщил, что в Таджикистане работают 320 предприятий с российским участием, а более 96% всех взаимных операций проводятся в национальных валютах. Москва и Душанбе также реализуют программу экономического сотрудничества на 2024–2027 гг. и планируют увеличить взаимную торговлю в 2,5 раза к 2030 г.