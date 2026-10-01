Россия и Таджикистан намерены увеличить торговлю в 2,5 раза
Россия и Таджикистан поставили задачу к 2030 г. увеличить объем торговли в 2,5 раза в рамках 22-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Душанбе. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«И сегодня мы очень подробно обсудили, что для этого нужно сделать», – сказал он (цитата по ТАСС). По словам Хуснуллина, за последние два года товарооборот двух стран ежегодно увеличивался примерно на 25%.
Отдельное внимание стороны уделили наращиванию взаимных поставок сельхозпродукции с привлечением крупных российских трейдеров и ритейлеров. Также ведется работа по сближению национальных стандартов сертификации производства органической продукции и «халяль», что должно создать более благоприятные условия для торгово-экономического сотрудничества.
Развивается и межрегиональное взаимодействие: между регионами России и Таджикистана заключено 12 соглашений. Кроме того, стороны продвигают создание совместного промышленного парка в Душанбе, по которому уже подписана дорожная карта. Хуснуллин также отметил рост транспортных перевозок между странами и предложил активизировать обмен опытом в области цифровизации городской среды.
1 сентября президент России Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке. Путин отметил высокий уровень отношений между странами, которые находятся на уровне стратегического партнерства и союзничества. По его словам, товарооборот России и Таджикистана в прошлом году вырос на 25,1%, а в первом полугодии 2026 г. увеличился еще на 25%. Президент России сообщил, что в Таджикистане работают 320 предприятий с российским участием, а более 96% всех взаимных операций проводятся в национальных валютах. Москва и Душанбе также реализуют программу экономического сотрудничества на 2024–2027 гг. и планируют увеличить взаимную торговлю в 2,5 раза к 2030 г.