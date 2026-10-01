Госдума ратифицировала соглашение с Индией о трудовых мигрантах

В декабре 2025 г. министр труда и социального развития Антон Котяков говорил, что общая замещающая кадровая потребность рынка труда на ближайшие семь лет составляет 12,2 млн работников. Из них 11,7 млн – для замещения выбывающих на пенсию сотрудников и 500 000 – в связи с созданием дополнительных рабочих мест. По словам министра, по уровню образования наибольшая потребность – в специалистах со средним профессиональным образованием.