Госдума ратифицировала соглашение с Индией о трудовых мигрантах
Госдума ратифицировала соглашение между российским и индийским правительствами о временной трудовой деятельности граждан одной страны на территории другой. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.
Согласно пояснительной записке, реализация документа сформирует благоприятные условия для эффективного регулирования трудовых миграционных потоков из Индии в Россию, а также соответствия их объемов, направлений и структуры интересам социально-экономического развития РФ.
Документ охватит и работников, которые очно учатся в государстве принимающей стороны в учреждениях СПО, высшего образования или научных организациях и работают в свободное от учебы время.
В декабре 2025 г. министр труда и социального развития Антон Котяков говорил, что общая замещающая кадровая потребность рынка труда на ближайшие семь лет составляет 12,2 млн работников. Из них 11,7 млн – для замещения выбывающих на пенсию сотрудников и 500 000 – в связи с созданием дополнительных рабочих мест. По словам министра, по уровню образования наибольшая потребность – в специалистах со средним профессиональным образованием.